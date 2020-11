Francesco Oppini vuole lasciare il GF Vip, il web chiede ad Alba Parietti di intervenire, ma lei li stronca (FOTO)

Dopo l’annuncio dell’allungamento del GF Vip molti concorrenti hanno reagito in malo modo, tra di essi c’è stato Francesco Oppini. Il ragazzo ha ammesso di non voler continuare questa esperienza e molti utenti del web hanno commentato la sua scelta.

Sul profilo Instagram di Alba Parietti diversi utenti hanno chiesto alla donna come mai suo figlio fosse così categorico e poi hanno avanzato una proposta. Nello specifico, hanno esortato la donna ad intercedere per dissuadere il giovane dalla sua presa di posizione.

L’intervento di Alba dopo la scelta di Francesco Oppini

Alba Parietti si è sempre schierata dalla parte di suo figlio ini qualunque situazione, anche in questa occasione, dunque, la donna non ha potuto fare altrimenti. Francesco Oppini ha palesato la sua volontà di abbandonare il GF Vip e di non rimanere fino a febbraio con gli altri coinquilini. Il giovane ha motivato la sua decisione dicendo di non riuscire ad andare avanti in quanto sente troppo la mancanza dei suoi affetti, specie quella della sua fidanzata Cristina.

Considerando l’incidenza che Alba ha su suo figlio, gli utenti del web le hanno chiesto di fare qualcosa per far cambiare idea al concorrente. La showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video della sorpresa ricevuta dal concorrente durante la puntata di ieri. In questa circostanza, la protagonista non ha voluto commentare con parole l’emozionante scena. Molti fan sono intervenuti ed hanno spostato l’attenzione sulla scelta del concorrente.

La richiesta dei fan del GF Vip

Nel dettaglio, molte persone hanno esortato la Parietti ad entrare nella casa del GF Vip per trascorrere le vacanze di Natale insieme a Francesco Oppini. In questo modo, forse, il ragazzo avrebbe deciso di rimanere. Alba, però, è intervenuta prontamente dicendo che il figlio senta la mancanza della sua fidanzata e non la sua. Per questa ragione, non può fare granché per dissuadere il giovane.

Intanto, tutti i concorrenti sono apparsi decisamente provati. Anche Elisabetta Gregoraci non è sembrata molto propensa a continuare la sua esperienza in quanto vuole stare con suo figlio. Tommaso, invece, dopo aver sbraitato per un po’ di tempo, ha ammesso di non essere ancora abbastanza esaurito da decidere di andare via. Andrea, invece, è parso abbastanza incline a voler rimanere in casa. Il giovane sta facendo provini da una vita per entrare nel reality show, pertanto, pare non sia disposto a rinunciare a portare a termine l’esperienza.