GF Vip: nella notte è di nuovo scontro tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Il rapporto tra i due gieffini non sembra trovare pace ed equilibrio. Dopo l’atmosfera tranquilla della puntata tra loro è scoppiata un’altra lite.

GF Vip: è di nuovo scontro tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip uno dei rapporti che ha fatto più discutere è sicuramente quello tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Tra loro c’è stata da subito una bellissima intesa, tanto che erano l’anima della casa, organizzavano insieme scherzi e sketch divertenti. Ma all’improvviso il rapporto si è arrestato. Ci sono state settimane di litigi e di incomprensioni, poi di riavvicinamenti e ancora litigi.

Nell’ultima puntata andata in onda di Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha parlato di loro facendo vedere una clip dell’ultima settimana. I due si sono battibeccati, ma in modo molto ironico. Hanno dormito insieme, parlato molto, ritrovando quell’equilibrio e quella sintonia che avevano all’inizio di questa esperienza. Secondo il conduttore tra loro c’è anche qualcosa di più dell’amicizia, ma questo è ormai un’allusione che va avanti da settimane.

Quello che ha destabilizzato i fan di uno e dell’altro è che a fine puntata tra Tommaso e Francesco c’è stato un altro litigio. La causa scatenante è stata la comunicazione da parte di Alfonso che il programma andrà avanti per altri due mesi gettando i concorrenti nello sconforto. L’idea di passare le feste in Casa lontano dai propri affetti ha mandato in crisi un po’ tutti. Tommaso ha cercato lo sguardo di Francesco per avere conforto ma lui ha detto che se ne voleva andare.

Tommaso in crisi con Francesco

Questo gesto non ricambiato da Francesco, ha portato Tommaso a vivere un’altra crisi. Infatti, dopo la puntata l’influencer si è rifiutato di dormire vicino a lui dicendo di essere davvero deluso. “Io ho la sindrome dell’abbandono, lui ha detto che se ne andrà e io ci sono rimasto malissimo. L’ho guardato in cerca di appoggio. Adua e Dayane si spalleggiano a vicenda, lui quando vede che sono zoppo mi tira un calcio nell’altra gamba” ha detto amareggiato Tommaso sfogandosi con altre persone.

Tuttavia, Francesco ha detto di volersene andare d’istinto pensando alle attività che ha fuori e che aveva organizzato fino a dicembre, non a febbraio. Poi, però, ha anche aggiunto che ha troppo rispetto per chi lavora al programma quindi ci penserà meglio.