Il Paradiso delle signore trama 26 novembre: Stefania scopre la verità su Federico

La trama della puntata di giovedì 26 novembre del Paradiso delle signore rivela che Stefania apprenderà il segreto che custodiscono le famiglie Cattaneo e Guarnieri. La ragazza è riuscita ad origliare una conversazione privata tra Silvia e zia Ernesta. Anche Roberta, dal canto suo, farà una scoperta inattesa.

La fanciulla, infatti, verrà a conoscenza della volontà del suo fidanzato di seguirla nel suo nuovo impegno a Bologna. Salvatore, invece, continuerà ad essere adirato con il suo amico e collega Marcello. Questo, però, non dissuaderà affatto il giovane Barbieri dalle sue intenzioni.

Trama 26 novembre: Roberta scopre le intenzioni di Marcello

Nella puntata del 26 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Marcello sarà molto provato per la discussione avuta con Salvatore. Nonostante il suo socio sia assolutamente contrario alla decisione che lui lasci Milano per andare a Bologna, il Barbieri sembrerà irremovibile. Il giovane sembrerà deciso a seguire il suo sogno d’amore, ma continuerà a mantenere il segreto con la sua fidanzata. Tale mistero, però, resterà ignoto a Roberta ancora per poco tempo.

La giovane, infatti, apprenderà da Laura e Gabriella le intenzioni che ha il suo compagno. Pellegrino, naturalmente, non potrà che rimanere entusiasta della notizia appresa. Questa rivelazione rappresenterà per lei un motivo ulteriore per seguire la professoressa Barone a Bologna. Marcello, dal canto suo, si augurerà che il suo amico un giorno possa comprendere le ragioni della scelta fatta.

Stefania scopre un segreto al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nell’episodio del 26 novembre, vedremo che tutto sarà pronto per l’evento sul ciclismo. Vittorio Conti deciderà di invitare per l’occasione anche Gaiardoni e Armando sarà chiaramente felice di questa scelta. Maria, dal canto suo, sarà estremamente gioiosa di tornare in bici, pertanto, desidererà essere perfetta. La fanciulla, quindi, chiederà ad Agnese e Gabriella se potrà indossare un pantalone a cui stanno lavorando le due protagoniste.

A casa Cattaneo, intanto, si consumerà un giallo. Ad ascoltare la conversazione tra zia Ernesta e Silvia è stata proprio Stefania. La giovane rimarrà profondamente turbata da quanto scoperto in merito alla paternità del ragazzo che le piace, per questo sarà molto combattuta sul da farsi. Stefania, infatti, non saprà se confessare tutto a Federico oppure continuare a mantenere il segreto. Silvia, intanto, preoccupata per quanto accaduto, si servirà dell’aiuto della zia per cercare di capire cosa sappia esattamente la fanciulla.