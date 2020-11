Francesco Oppini fa confessioni su Temptation Island: “Ho ricevuto proposte assurde”

Il risveglio post puntata è stato alquanto traumatico per i concorrenti del GF Vip. In molti si sono confrontati in merito alla recente decisione di allungare il programma. Durante una chiacchierata con Stefania e Giulia, Francesco Oppini ha parlato della vicenda ed ha fatto anche delle confessioni su Temptation Island.

Il giovane ha detto di non essere mai stato interessato alla visibilità. Per avvalorare il suo concetto ha detto di aver ricevuto anche delle proposte per partecipare ad altri reality show, ma lui le ha sempre rifiutate. Ebbene, tra questi programmi pare ci sia stato anche quello incentrato sulle tentazioni.

Le rivelazioni di Francesco Oppini su Temptation Island

In queste ore, Francesco Oppini ha fatto delle rivelazioni in merito ad alcuni programmi televisivi, tra cui Temptation Island. Il giovane ha detto di essere stato contattato numerose volte dagli autori per prendere parte a tale reality show insieme alla sua compagna Cristina. Il figlio di Alba Parietti ha ammesso di aver notato una certa insistenza nelle proposte ricevute. Ad ogni modo, lui non è affatto interessato a mettersi in questo genere di situazioni, pertanto, ha deciso di declinare l’invito in più occasioni.

Dato che tali rivelazioni sono state fatte pochissimo tempo fa, la produzione del reality show incentrato sulle tentazioni non ha avuto ancora modo di replicare per spiegare la loro versione dei fatti. In passato è capitato svariate volte che personaggi del mondo dello spettacolo dicessero di essere stati invitati a partecipare a tale trasmissione per poi scoprire che non fosse vero. Sarà questo il caso?

La scelta di lasciare il GF Vip

Ad ogni modo, Francesco Oppini ha adoperato Temptation Island per allacciarsi anche alla questione relativa alla decisione del GF Vip di allungarsi fino a febbraio. A tal proposito ha detto che ha accettato di partecipare a questo programma in quanto lo reputa più incline con la sua personalità. Tuttavia, da un po’ di giorni ha esaurito le forze e proprio non riesce ad immaginare di continuare a rimanere in casa per così tanto tempo ancora.

Stefania gli ha dato ragione ed ha ammesso che anche per lei la permanenza in casa è subordinata a questioni che ha al di fuori. Nello specifico, deve effettuare delle telefonate ai familiari per capire come procedere. Anche Francesco ha detto che chiamerà la sua compagna e il suo agente prima di lasciare il reality definitivamente.