GF Vip, Tommaso Zorzi si rasa a zero i capelli: le immagini traumatizzano i fan di Twitter (FOTO)

Tommaso Zorzi ha deciso di compiere un gesto estremo nella casa del GF Vip per cui si è rasato a zero i capelli. L’influencer non si è svegliato esattamente di ottimo umore questa mattina, così come tutti gli altri concorrenti.

Il giovane, dunque, ha chiesto al suo amico Andrea Zelletta, che è uno dei pochi con il quale non ha discusso in queste ore, di fargli da barbiere. L’ex tronista di Uomini e Donne si è cimentato in quest’impresa e il risultato ha spiazzato il popolo di Twitter.

Il cambio look di Tommaso, che si è rasato a zero

Tra i vari concorrenti di questa edizione del GF Vip, il più discusso e amato sui social è sicuramente Tommaso. Durante la diretta di oggi, molti telespettatori si sono resi conto di un inaspettato cambiamento che ha riguardato il look dell’influencer. Come già anticipato, Tommaso Zorzi ha deciso di darci un taglio e di rasare a zero i capelli. Andrea ha preso un rasoio ed ha cominciato a radere completamente la folta chioma del suo coinquilino.

Durante l’operazione, Zorzi è apparso alquanto serio e decisamente poco incline allo scherzo. Questo, dunque, potrebbe essere anche un modo per determinare un cambiamento non solo esteriore ma anche interiore. Ricordiamo, infatti, che dopo la diretta di ieri sera, il ragazzo ha pesantemente discusso con le due persone a cui tiene di più durante questa esperienza, ovvero, Francesco e Stefania e ancora oggi si respirano i postumi di quei litigi.

I commenti dei fan di Twitter

I fan di Tommaso Zorzi, naturalmente, hanno visto in diretta la scena in cui Andrea gli ha rasato a zero i capelli. In molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di commentare su Twitter questo drastico cambiamento. Tra i vari commenti c’è chi si è complimentato con il ragazzo reputando questo gesto come una mossa strategica. Una volta saputo dell’allungamento del reality show, infatti, Tommaso avrebbe deciso di cominciare una sorta di nuova stagione cambiando completamente aspetto.

Altri, invece, si sono limitati semplicemente a dirsi traumatizzati da questa scelta. Sul web, infatti, c’è chi si era abituato a vedere la folta chioma del giovane, pertanto, vederlo adesso completamente calvo è una sorta di trauma. Per il momento, Tommaso non ha voluto motivare ulteriormente la sua scelta sta di fatto che continua a vagare per la casa senza dare confidenza a nessuno.