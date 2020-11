GF Vip, Stefania Orlando: quanto costa la pelliccia sintetica che indossa?

Stefania Orlando possibile vincitrice del GF Vip 5?

Una delle candidate alla vittoria finale del Grande Fratello Vip 5 è Stefania Orlando. L’ex conduttrice Rai ha trovato la sua dimensione all’interno della casa più spiata d’Italia stringendo amicizia con quasi tutti gli altri coinquilini. Ovviamente non sono mancati i momenti di forte tensione, in particolare con la Contessa Patrizia De Blanck e la soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci.

La gieffina è molto apprezzata anche per il look che sfoggia nel famoso appartamento sito a Cinecittà. In molti si sono incuriositi della pelliccia sintetica che indossa spesso. Quanto costa? Nel prosieguo dell’articolo troverete il prezzo e altre curiosità sull’ex moglie di Andrea Roncato.

Grande curiosità sulla pelliccia della gieffina: il web impazzito

Spesso Stefania Orlando indossa la pelliccia in questione per uscire fuori nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 5. Ma la sua mise di certo non passa inosservata per via dei colori molto vivaci della pelliccia sintetica della gieffina. Con quest’ultima la donna si ripara dal freddo ma nello stesso tempo incuriosisce il popolo del web.

Un capo d’abbigliamento color verde evidenziatore di base, con effetto maculato tra il marrone e il rosso vinaccio. In pratica un accessorio abbastanza eccentrico che ha letteralmente fatto impazzire i telespettatori, per tale ragione in tanti si sono messi alla ricerca per sapere il costo di tale pelliccia. A quanto pare non è un prodotto particolarmente caro.

La pelliccia sintetica della Orlando costa 300 euro

Facendo alcune accurate ricerche sul web, gli utenti sono venuti a conoscenza che la pelliccia sintetica di Stefania Orlando indossata al Grande Fratello Vip 5 è un pezzo firmato ‘Guess’ e costa circa 300 euro. Visto il prezzo non proprio proibitivo, in molti stanno comprando il soprabito anche per imitare l’outfit dell’ex conduttrice Rai. Come accennato prima, quest’ultima potrebbe essere una papabile vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Anche gli opinionisti hanno espresso delle belle parole per lei. Ad esempio, Antonella Elia al magazine Chi ha detto: “Mi piace perché è una pettegola che si intromette nelle conversazioni, parla bene anche quando si contraddice”. Mentre il collega Pupo: “Può finalmente essere protagonista dopo una carriera sempre al fianco di qualcuno”. Arriveranno i ringraziamenti da parte della diretta interessata?