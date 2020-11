Maria De Filippi tradimento, costretta a rivelare tutto: “Siamo stati scoperti”

Maria De Filippi parla della sua vita privata

Attraverso i suoi programmi, spesso Maria De Filippi chiede ai protagonisti informazioni sulla loro vita privata. Quando si parla della sua, difficilmente la professionista Mediaset si apre. Tuttavia, di recente la conduttrice di Uomini e Donne ha deciso di raccontare alcuni retroscena della sua vita alla sua cara amica Mara Venier e al suo pubblico.

Nonostante un 2020 da dimenticare, la pavese è Maurizio Costanzo hanno raggiunto un grande traguardo, ovvero i primi 25 anni di matrimonio. Nel corso dell’intervista, Queen Mary ha reso un clamoroso aneddoto che nessuno sapeva prima. Proprio per questo, la donna che era l’amante del giornalista romano, ha deciso di spiegare nel dettaglio cosa è accaduto circa trent’anni fa.

Queen Mary e l’amore per Costanzo

Maria De Filippi ha parlato del grande amore per Maurizio Costanzo che, è arrivato dopo alcuni mesi al loro primo incontro. Infatti, i primi tempi la conduttrice di Uomini e Donne provava poca simpatia nei confronti del giornalista capitolino. Nel corso della lunga intervista, la professionista pavese ha sottolineato che lo trovava molto antipatico e tra loro c’era solamente un rapporto di lavoro.

Inoltre lei si è sempre dichiarata gelosa nei confronti del marito. Ma quello che ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta più è stata la confessione di Queen Mary che si è definita per un certo periodo della sua vita l’amante di Maurizio Costanzo. Il motivo? Perchè quest’ultimo era ancora sposato con la precedente moglie Marta Flavi.

Maria De Filippi era l’amante di Maurizio Costanzo

Nel corso della lunga intervista televisiva, Maria De Filippi parlando con la collega e cara amica Mara Venier ha rivelato cosa è accaduto circa trent’anni fa con Maurizio Costanzo.

“È cambiato tutto ad un certo punto. Io ero l’amante e siamo stati scoperti, quel giorno per me fu un disastro. Una sera l’ho chiamato, lei alzò la cornetta dall’altra parte: ci trovammo al telefono in tre. Sentii la voce di lei che disse “Se metti giù parliamo un secondo“. Mi chiesi “chissà cosa succederà“. È passata tutta la notte, mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire. Mia madre il giorno dopo lo chiamò per sapere che intenzioni aveva con sua figlia”, ha dichiarato la conduttrice di Amici.