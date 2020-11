Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: Roberta e Riccardo escono insieme, Maria nel mirino

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, mercoledì 25 novembre, rivelano che Roberta e Riccardo annunceranno di essere tornati a frequentarsi. Maria, invece, si troverà nel mirino di molti esponenti del parterre per una scelta reputata discutibile.

In tale puntata, inoltre, la conduttrice ha voluto onorare il compleanno di Tina Cipollari facendole preparare una torta. Durante il momento di divertimento, però, non mancheranno le frecciatine tra l’opinionista e la dama torinese.

Spoiler oggi pomeriggio: news su Roberta e Riccardo

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Roberta e Riccardo. I due spiegheranno di essere tornati a sentirsi e a vedersi. Entrambi sveleranno di essere usciti insieme e di aver trascorso anche una piacevolissima serata. Inoltre, contrariamente a quanto accadeva con Michele, Riccardo è un uomo molto più presente anche al telefono. I due, infatti, hanno trascorso moltissime ore a conversare.

Successivamente, l’attenzione si sposterà su Maria. Quest’ultima stava conoscendo Biagio, ma la loro frequentazione si è poi interrotta in modo anche piuttosto brusco. La dama, allora, si è cimentata nella conoscenza di un altro esponente del parterre maschile, ovvero, Simone. Quest’ultimo è stato tra i protagonisti più bersagliati nelle precedenti puntate. Per tale motivo, quando i due cominceranno a raccontare di essersi visti non mancheranno le polemiche.

Sorpresa per Tina Cipollari a Uomini e Donne

In merito a Gemma Galgani, invece, nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che la dama sta continuando ad uscire sia con Maurizio sia con Biagio. Con entrambi sembrerà essersi trovata parecchio bene. Ad ogni modo, la dama sarà spiazzata anche dall’arrivo di un nuovo spasimante. L’uomo in questione dirà di avere 41 anni e lei sceglierà di tenerlo. Tale scelta, naturalmente, solleverà delle discussioni.

Inoltre, la padrona di casa spiazzerà l’opinionista Tina Cipollari con una torta per festeggiare il suo compleanno. Gemma, però, interverrà per esortare la conduttrice a far sparire il dolce in quanto ammetterà di temere che l’opinionista le tiri la torta in faccia come è capitato in passato. Tina, però, dirà che la torta, questa volta, è molto più grande della precedente, pertanto, se gliela gettasse addosso la coprirebbe dalla testa fino alle zone intime. Queste allusioni, chiaramente, genereranno un botta e risposta molto piccante tra la vamp e la dama torinese.