Elisabetta Gregoraci dice a Pierpaolo che lascerà il GF Vip, ma consiglia a Pretelli di rimanere (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci ha un confronto con Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci non vuole sentire ragioni. A quanto pare la soubrette calabrese è decisa a troncare la sua avventura al Grande Fratello Vip 5 da dicembre in poi. Lunedì sera, infatti, Alfonso Signorini ha annunciato agli inquilini della casa più spiata d’Italia che il reality show si allungherà fino a febbraio 2021.

Per tale ragione l’ex moglie di Flavio Briatore ha immediatamente messo in chiaro che sarebbe uscita per passare le feste natalizie in modo da trascorrerle col figlio Nathan Falco. La 40enne dopo la lunga diretta su Canale 5 ha deciso di parlarne con Pierpaolo Pretelli, al quale però ha consigliato di rimanere nel programma e proseguire da solo. In pratica, gli ha detto che per lui è l’opportunità della vita.

La soubrette calabrese consiglia l’ex Velino di rimanere in gioco

Elisabetta Gregoraci, particolarmente agitata, ha avuto un confronto con l’ex Velino di Striscia la Notizia consigliandogli di rimanere al Grande Fratello Vip 5 anche dopo dicembre, ovvero fino a quando vorrà il pubblico.

“Hai un figlio che ti manca e lo so, però per te è diverso. Questa è una tua occasione, un lavoro. Per alcuni di noi ancora di più, per te è una possibilità pazzesca. Domani esci, cosa fai per tuo figlio? Questo lavoro andrà avanti, ti si prolungherà il contratto. Fai questo sacrificio per tuo figlio. Pensa bene a questa cosa. Tanto avrai video messaggi e telefonate, sarà come quando lui è andato a Miami e tu lavoravi a Roma”, ha detto la soubrette calabrese a Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo ascolterà il suo consiglio? (Continua dopo il video)

Elisabetta Gregoraci decisa ad abbandonare il GF Vip 5

Ma il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli non è finito qui. Al Grande Fratello Vip 5, dopo aver saputo del prolungamento del programma l’ex moglie di Flavio Briatore ha detto che a lei dispiace perché mancava poco alla fine e voleva andare avanti insieme a tutti i coinquilini.

“Mi dispiace di non continuare questo viaggio con voi. Però per me è impensabile andare avanti. Io non lo vedo da settanta giorni. Ringrazio il pubblico e gli autori, però non riesco. Sono felice che il programma vada bene, ma non riesco a restare. Posso dirti che mi dispiace non fare ancora questo viaggio con te Pier, davvero, ma tu lo devi fare, hai capito?! Devi anche pensare a Leo”, ha concluso la 40enne calabrese. Ecco il video in questione: