Uomini e Donne, anticipazioni 25 novembre: Gemma gioca con la panna, Riccardo esce con Roberta

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La programmazione di Uomini e Donne continua a far compagnia a milioni di italiani. Infatti, il popolare dating show ideato e presentato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi ha uno share superiore al 20%. Ricordiamo, inoltre, che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la professionista pavese ha applicato nuove regole per il distanziamento fisico tra dame e cavalieri e tronisti e corteggiatori.

Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo, dopo la soap opera spagnola Una Vita di vedere un altro episodio, il terzo settimanale, dedicato anche stavolta al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Riccardo si frequenta con Roberta, Gemma esce con Biagio e Maurizio

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano che la padrona di casa Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo si sente con Roberta di Padua, sua ex spasimante. A quanto pare, i due sembra che si trovino molto bene, trascorrono al telefono anche un paio d’ore e per il momento hanno tutte le intenzioni di continuare a frequentarsi.

Per quanto riguarda Maria, la dama che usciva anche con Biagio Di Maro (fiamma di Gemma Galgani) ora si sente con Simone. La sua decisione non è stata digerita, per tale ragione verrà ferocemente attaccata da tutti i presenti. La Galgani in settimana ha realizzato una esterna con due cavalieri: Biagio e Maurizio. In puntata scenderà dalle scale anche un altro cavaliere. Si tratta di un uomo di 41 anni che lo terrà.

Trono over: in studio si festeggia il compleanno dell’opinionista Tina Cipollari

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che nello studio 6 dell’Elios in Roma festeggeranno il compleanno di Tina Cipollari. La conduttrice Maria De Filippi ha fatto preparare una grande torta e Gemma Galgani ha chiesto se potevano portarla fuori. Il motivo?

Perchè aveva paura che la sua acerrima nemica gliela lanciasse in faccia come era già accaduto anni fa. La vamp frusinate, però, le ha detto che era troppo grande e che se gliela tirava addosso l’avrebbe coperta di panna dalla testa fino all’inguine. A quel punto la 70enne torinese replicherà in questo modo alludendo a doppi sensi: “Bene con la panna si possono fare tante cose!“.