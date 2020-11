Alfonso Signorini fa spoiler sui nuovi concorrenti del GF Vip: “Entrerà qualcuno di molto odiato” (VIDEO)

Nella puntata di casa Chi registrata martedì 24 novembre, il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini ha fatto spoiler sui nuovi concorrenti che entreranno in casa nelle prossime settimane. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, gli autori hanno deciso di prolungare questa edizione del reality show fino ai primi di febbraio.

La notizia ha, di per sé, sconvolto parecchio gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, pare che non appena si sapranno i nomi dei nuovi ingressi, molti vip rimarranno ancora più scioccati.

Gli spoiler di Alfonso Signorini sui nuovi concorrenti

Alfonso Signorini ha fatto qualche interessante anticipazione sui nuovi concorrenti del GF Vip. Il conduttore, naturalmente, ha detto di non poter fare troppe confessioni in quanto si sarebbe messo in una posizione scomoda nei confronti degli autori. Ad ogni modo, ha voluto comunque soddisfare la curiosità di alcuni telespettatori. Per tale motivo, ha rivelato che nel mese di dicembre ci saranno ben 10 nuovi ingressi. Nello specifico, si tratterà di cinque uomini e cinque donne. Tali personaggi sono stati recuperati da diversi ambienti del mondo dello spettacolo.

Signorini, infatti, ha detto che ci sono molti che provengono da altri reality show, come ad esempio Temptation Island, ma non solo. Ci sono anche personaggi che vengono dall’ambiente dello sport e da altri programmi televisivi. Il presentatore, inoltre, ha sganciato una piccola bomba dicendo che entreranno delle persone già conosciute da alcuni attuali concorrenti del reality show. Alfonso, inoltre, ha detto che entrerà anche qualcuno di molto odiato da uno degli inquilini.

Il pensiero del conduttore su alcuni vip

Il protagonista dell’intervista si è limitato a dire che si tratta di un nemico giurato di un vip di questa edizione del programma. Purtroppo, Alfonso Signorini non ha potuto fare ulteriori spoiler in merito ai futuri concorrenti, ma quanto rivelato già basta a fomentare la curiosità dei telespettatori. Il conduttore, inoltre, ha parlato anche dei concorrenti che molto probabilmente decideranno di abbandonare il gioco in anticipo.

A suo avviso, il personaggio più in bilico in questo momento è Francesco Oppini. Quest’ultimo sente troppo la mancanza della sua fidanzata, pertanto, è altamente papabile l’ipotesi di vederlo fuori dalla casa i primi di dicembre. Altro personaggio in crisi è Elisabetta Gregoraci, la quale ha palesato di non avere intenzione di trascorrere le vacanze di Natale lontano da suo figlio. Forti dubbi rimangono anche su Dayane Mello. Per tutti gli altri, invece, non sembrano esserci pericoli.