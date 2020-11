Lutto a Uomini e Donne: è morta Maria S. del Trono over (VIDEO)

È venuta a mancare Maria S., l’annuncio di Anna Tedesco

Il dating show Uomini e Donne è stato colpito da un altro gravissimo lutto. Qualche ora fa è venuta a mancare una delle protagoniste più divertenti del Trono over. Purtroppo è morta Maria S., a dare la notizia è stata lex dama del parterre senior dama Anna Tedesco. Quest’ultima, infatti, che non fa più parte del programma pomeridiano di Maria De Filippi, lo ha fatto con una serie di Stories condivise sul suo account Instagram.

La cara amica del gabbiano fiorentino Giorgio Manetti, che tra l’altro di recente ha perso la madre, sul noto social network ha scritto: “Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria“. (Continua dopo la il post)

L’ex dama è morta a causa del Coronavirus

Inizialmente la notizia ha fatto il giro del web e in tanti hanno pensato che fosse solo una fake news. Ricordiamo, infatti, che qualche hanno fa sulla rete era stata diffusa la voce della morte di un altro ex protagonista del Trono over di Uomini e Donne.

Stiamo parlando di Francesco Turco che a quanto pare è vivo e vegeto è sta con la sua compagna. A confermare il decesso di Maria S. ci ha pensato l’amministratrice del gruppo Facebook ‘Blog di Uomini e Donne’. Quest’ultima, infatti, ha scritto: “Posso dire che è tutto vero. Lei ha avuto il Covid-19 poi l’ha colpita un auneurisma celebrale”. (Continua dopo il video)

La comunicazione della figlia di Maria S.

Solo poche settimane fa, su una pagina Facebook dedicata a Maria S., la figlia aveva annunciato che sua madre era ricoverata presso l’ospedale Cannizzaro di Catania causa Coronavirus e che la sua vita era appesa ad un filo.

L’ex dama del Trono over di Uomini e Donne, durante la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, si era fatta notare per l’esuberanza, i modi molto duri e rigori ma anche la simpatia con cui aveva conquistato il parterre senior e il pubblico da casa. È ancora sotto l’occhio di tutti l’imitazione dell’opinionista Tina Cipollari, ecco il video in questione: