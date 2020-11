La fidanzata di Francesco Oppini svela cosa pensa del prolungamento del GF Vip: “Hai fatto un percorso meraviglioso e…” (FOTO)

Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini, ha deciso di intervenire su Instagram per spiegare il suo punto di vista in merito al prolungamento del GF Vip. La donna ha ammesso di sentirsi responsabile della decisione che prenderà il suo compagno in merito al proseguire il gioco oppure no.

Per tale motivo, ha voluto manifestare il suo pensiero. La protagonista ha detto di essere contentissima del percorso fatto dal suo amato fino a questo momento. Inoltre, ha rivelato che solo lui può sapere quale sia la decisione più opportuna da prendere. Vediamo tutto nel dettaglio.

Il commento della fidanzata di Francesco Oppini

La fidanzata di Francesco Oppini ha pubblicato un post sul suo account di Instagram in cui ha manifestato il suo pensiero in merito a tutto ciò che è accaduto al GF Vip. Nello specifico, Cristina ha detto che molti sul web le stanno imputando l’ago della bilancia sulla scelta che farà il suo fidanzato, il quale sembra propenso ad andare via. Ad ogni modo, lei ci ha tenuto a dire che si schiererà sempre dalla sua parte, qualunque decisione prenda. Purtroppo questa è una scelta che spetta solo al concorrente, in quanto solo lui può sapere quali siano i suoi limiti e quanto possa dare ancora al programma.

Per questo motivo, Francesco deve prendere la decisione in totale serenità, consapevole del fatto che fuori c’è una persona completamente innamorata di lui e che lo appoggerà sempre. Cristina, inoltre, ha detto di essere felicissima del percorso portato avanti dal suo compagno, pertanto, anche se deciderà di andare via allo scadere del contratto chi lo ama e lo ha apprezzato si schiererà comunque dalla sua parte. (Continua dopo la foto)

Gli utenti del web apprezzano Cristina

Tra le Instagram Stories, inoltre, la fidanzata di Francesco Oppini ha condiviso anche i messaggi di alcune persone vicine al concorrente, le quali lo esortano a scegliere in totale serenità. Ad ogni modo, il commento in questione ha fatto il giro del web e in molti hanno commentato complimentandosi con la donna per la maturità che ha dimostrato.

Per molti, Francesco è una figura importantissima nella casa, pertanto, meriterebbe di rimanere fino a quando il pubblico glielo consentirà. Ricordiamo che, dopo la notizia del prolungamento del reality show, tutti i concorrenti avranno la possibilità di telefonare ai loro cari per poter valutare insieme quale sia la decisione più appropriata da prendere.