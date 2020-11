Al Bano Carrisi stronca la sua ex Romina Power: “Non lo capiva…”

Al Bano svela un inedito retroscena su Romina Power

Dopo tanta attesa, venerdì sera in prime time su Rai Uno prende il via la prima edizione di The Voice Senior. Il nuovo talent show condotto da Antonella Clerici vedrà la presenza dei seguenti giudici: Clementino, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Al Bano insieme alla figlia Jasmine Carrisi.

Il cantautore di Cellino San Marco è molto contento di far parte di questa squadra con la quintogenita anche se in tanti lo hanno accusato di nepotismo. Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo Tv, l’ex marito di Romina Power ha svelato un retroscena inatteso su quest’ultima: “Lei non capiva perché le canzoni a Sanremo dovessero essere messe a confronto in una gara”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha detto l’artista al periodico di Riccardo Signoretti.

Il cantautore di Cellino San Marco a The Voice Senior con la figlia Jasmine

Come accennato prima, a The Voice Senior il cantante Al Bano sarà uno dei giurati insieme alla figlia Jasmine Carrisi, nata dalla sua relazione con Loredana Lecciso. Intervistato da un giornalista di Nuovo Tv, il cantautore di Cellino San Marco ha dichiarato: “E’ la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove è una delle protagoniste. Questo la rende strafelice”.

Ricordiamo che la 19enne, oltre ad avere una grande passione per la musica, a quanto pare è anche una fan sfegatata di Antonella Clerici, conduttrice del talent show di Rai Uno. Per questo motivo la ragazza è super contenta di aver avuto questa opportunità di lavorare con la padrona di casa di È sempre mezzogiorno.

Al Bano non dà retta alle critiche degli haters

Stando alle recenti dichiarazioni di Antonella Clerici, Al Bano Carrisi stupirà tutto il pubblico di Rai Uno. Infatti, il cantautore di Cellino San Marco non si fa per nulla influenzare dai continui attacchi da parte dei cosiddetti leoni da tastiera.

In molti non sono per nulla d’accordo con la partecipazione di sua figlia Jasmine in un programma musicale visto che ha poca esperienza in quel campo. “Gli attacchi non possono che rafforzarti. Se penso a quanti ne ho avuti…”, ha asserito l’ex marito di Romina Power al noto settimanale diretto da Riccardo Signoretti.