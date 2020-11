Valentina Vignali stronca Flavio Briatore: “Cade a pezzi, non ci farei neanche il brodo”

A Pomeriggio Cinque si parla di Flavio Briatore

Nella seconda parte di Pomeriggio Cinque in onda martedì, la padrona di casa Barbara D’Urso ha parlato di gossip e del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento molto ricco di momenti imbarazzanti.

Infatti, dopo un’accesa discussione tra la vincitrice dell’ultimo GF Nip Martina Nasoni e un amico di Selvaggia Roma, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, è intervenuta Valentina Vignali, che ha lasciato tutti senza parole con i suoi commenti su Flavio Briatore. Affermazioni che hanno scatenato una serie di malcontenti sul web e che di sicuro non hanno fatto piacere al diretto interessato.

Valentina Vignali si domanda perché le donne amano l’imprenditore

A Pomeriggio Cinque, nella parte dedicata all’intrattenimento, Barbara D’Urso ha deciso di parlare nuovamente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice napoletana, però, si è concentrata principalmente alla discussione che Elisabetta Gregoraci ha avuto dopo la diretta del lunedì con Giulia Salemi. Le due donne in quell’occasione hanno parlato di Flavio Briatore.

Carmelita ha mostrato il video di quanto è accaduto all’interno della casa di Cinecittà, e Valentina Vignali ha attirato l’attenzione di tutti con dei commenti abbastanza forti nei confronti dell’ex manager di Formula 1. L’ex gieffina si è meravigliata per tutta l’attenzione molte donne tendono a dare all’imprenditore commentando cos: “Ma solo io Briatore non lo toccherei neanche con le mani di un’altra? Se lo contendono tutte”. (Continua dopo il video)

Valentina Vignali stronca Flavio Briatore

Nel salotto di Barbara D’Urso era presente anche Giovanni Ciacci che ha speso delle parole al miele per Flavio Briatore. L’opinionista di Ogni Mattina ha detto che l’ex marito di Elisabetta Gregoraci esercita un grande fascino sulle donne. Affermazione che non è piaciuta per nulla all’ex cestista Valentina Vignali. Quest’ultima, infatti, ha replicato così: “L’uomo più desiderato d’Italia, ma veramente facciamo? Ma per favore, cade a pezzi Briatore!”.

A quel punto è intervenuta la padrona di casa, sottolineando che l’imprenditore è sempre stato un uomo affascinante. “Io non ci farei neanche il brodo con Briatore, ha 97 anni! Ma dai! Affascinante? Come no!”, ha asserito l’ex concorrente del Grande Fratello.