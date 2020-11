GF Vip comunicato ufficiale su Giacomo Urtis: gli autori prendono una decisione (VIDEO)

Da un po’ di giorni, gli utenti di Twitter hanno inondato tale social di richieste rivolte al GF Vip che riguardavano Giacomo Urtis. Nello specifico, in molti hanno chiesto alla produzione del reality show di consentire al chirurgo estetico di proseguire la sua permanenza in casa.

Fino a questo momento, però, la produzione aveva mantenuto il massimo riserbo sulla questione, lasciando il protagonista in bilico. I vari concorrenti, infatti, gli chiedevano quali sarebbero state le sue sorti e lui rispondeva sempre in modo vago. Ebbene, in queste ore è arrivato un comunicato ufficiale.

La decisione del GF Vip su Giacomo Urtis

La produzione del GF Vip ha fatto leggere a Maria Teresa e Dayane un comunicato ufficiale su Giacomo Urtis. Il contenuto di tale messaggio conteneva la decisione in merito alle sorti del protagonista. Ebbene, gli autori, a grande richiesta da parte dei telespettatori, hanno deciso di prolungare la permanenza in casa del chirurgo. Nel leggere le poche righe, tutti i vip presenti nella casa hanno cominciato a fare i salti di gioia gettando le braccia al collo alla new entry.

L’ospite sarebbe dovuto andare via al termine della puntata di lunedì scorso, ma questo non è avvenuto. Pertanto, si era ipotizzato che lasciasse la casa in questi giorni. A quanto pare, però, il Grande Fratello ha deciso di ascoltare le esortazioni dei telespettatori e di lasciare il chirurgo ancora un po’ di tempo nella casa. Nel comunicato in questione, però, non sono presenti i termini inerenti la durata effettiva di questo prolungamento, pertanto non si sa fino a quanto rimarrà in casa. (Clicca qui per il video)

La gioia dei fan del chirurgo

Ad ogni modo, i fan del GF Vip sono rimasti contentissimi della notizia sul prolungamento della permanenza in casa di Giacomo Urtis. In questi giorni, infatti, in molti avevano lanciato una sorta di petizione sul web finalizzata ad esortare i vertici del programma a lasciare in casa Urtis. Il giovane è stato reputato una vera e propria ventata di allegria in casa.

Con i suoi gossip, il suo modo di fare e il suo essere profondamente estroverso, infatti, è stato in grado di donare nuovo slancio alle dinamiche della casa. Anche i concorrenti, nessuno escluso, sono rimasti felicissimi di questa novità. Ad ogni modo, gli ingressi non sono affatto finiti qui, lunedì prossimo, infatti, pare entrerà anche Cristiano Malgioglio.