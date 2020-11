Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci: un loro amico svela la verità su quello che è accaduto in Sardegna (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci dà della scroccona a Giulia Salemi

Lunedì notte, dopo la lunga diretta su Canale 5, Elisabetta Gregoraci ha avuto un’accesa discussione con Giulia Salemi dandole pure della scroccona. A quel punto l’ex fidanzata di Francesco Monte è sbottata contro la soubrette calabrese dicendo che lei è una snob.

Ma davvero l’influencer chiede dei favori per delle cene e viaggi gratis? Sembra proprio di no perché a confermare la sua versione al Grande Fratello Vip 5 è arrivato un amico che Giulia ha in comune l’ex moglie di Flavio Briatore. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’uomo sui suoi canali social.

Uno amico in comune con la Gregoraci scagiona Giulia Salemi

La persona in questione si chiama Domenico Zambelli. Quest’ultimo attraverso i suoi account social ha detto che Giulia Salemi è sempre stata invitata alle cene che sono state fatte al Billionaire, il locale in Sardegna di Flavio Briatore, senza bisogno di chiedere che qualcuno gliele offrisse.

“Buongiorno a tutti. Volevo fare una precisazione circa il Grande Fratello Vip dove ieri sera sono stato appunto nominato più volte da Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Volevo confermare quello che ha detto Giulia”, ha dichiarato l’uomo. Tale versione verrà mostrata lunedì sera da Alfonso Signorini alla diretta interessata?

Le dichiarazioni di Domenico Zambelli

Ma la confessione di Domenico Zambelli sui social non è terminata qui. Infatti, l’uomo ha riferito che lui un paio d’anni fa sì trovava in Sardegna ospite a casa di Flavio Briatore e spesse volte formavano un gruppo, andavamo al Billionaire a cena dove lui aveva questo tavolo e invitavo molti amici, Andrea, Cristiano, Sveva e anche Giulia Salemi.

“Elisabetta Gregoraci e Flavio erano separati in quel periodo. Elisabetta è una mia carissima amica, Flavio pure, lui lo conosco dal 1995, lei da quando faceva Il Malloppo con Pupo. La seguo davvero da tanto. La mia Giulietta la conosco da quando ha iniziato questo lavoro e posso dire che una parte del suo successo è anche merito mio”, ha concluso il soggetto. Ecco il video in questione che in pochissimo tempo è diventato virale sul web e sui vari social network: