Il Paradiso delle signore spoiler 27 novembre: Federico scopre la verità, Marcello in pericolo

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 27 novembre, è ricca di colpi di scena. In tale episodio, infatti, vedremo che Federico scoprirà da solo la verità sulla sua paternità. Marcello, invece, si troverà in grave pericolo.

Un uomo molto pericoloso che viene dal suo passato tornerà a fargli visita. Al grande magazzino, invece, ci saranno grandi festeggiamenti in quanto uscirà un articolo di giornale sull’imminente evento che sta per verificarsi.

Spoiler 27 novembre: brutte notizie per Marcello

Nel corso della puntata del 27 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Laura e Gabriella faranno di tutto per cercare di far riconciliare Salvatore e Marcello. Le due fanciulle non riescono a sopportare che due amici così affiatati si perdano per ragioni futili. Ad ogni modo, le dame genereranno ancora qualche sospetto in quanto non sarà ancora chiaro il sentimento che ciascuna nutre per il giovane Amato.

Dopo un bel po’ di discussioni, però, Marcello e Salvatore riusciranno finalmente a deporre l’ascia di guerra. I due, infatti, suggelleranno la loro amicizia attraverso un caloroso abbraccio. Barbieri, però, non potrà ancora tirare il sospiro di sollievo. Dal suo passato, infatti, arriverà un uomo molto pericoloso. Il Mantovano è uscito dal carcere e tornerà dal giovane per intimidirlo. Nello specifico, gli chiederà di saldare un debito pregresso davvero molto salato.

Federico scopre la verità al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nell’episodio del 27 novembre, vedremo che Vittorio sarà estremamente felice di annunciare che un noto giornale sta pubblicizzando l’evento sul ciclismo che si terrà il prossimo fine settimana. La notizia contribuirà a sollevare il morale della maggior parte dei presenti. I preparativi saranno, ormai, terminati, pertanto, tutti i protagonisti che hanno lavorato a questo progetto non vedranno l’ora che arrivi il week-end per poter vedere, finalmente, realizzati i sacrifici fatti per rendere tutto perfetto.

A casa Cattaneo, invece, si consumerà una sorta di dramma. Zia Ernesta e Silvia cercheranno di frugare nel diario di Stefania per capire cosa sappia realmente la ragazza sul conto di Federico. Il loro tentativo, però, non andrà a buon fine, sta di fatto che non riusciranno a scoprire nulla. I coniugi Cattaneo, dunque, di comune accordo prenderanno la decisione di rivelare tutto a Federico. Il giovane, però, li coglierà in contropiede in quanto verrà a conoscenza dei fatti da solo.