Oroscopo 26 novembre 2020: Vergine pieni di amore, Scorpione evasivi

L’Oroscopo del 26 novembre denota i Vergine molto inclini all’amore. Gli Scorpione, invece, sentono un forte bisogno di evasione. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, sono affascinati dall’occulto

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi siete un po’ troppo pesanti. Ci sarà una certa tendenza a prendere sul personale tutto quello che vi verrà detto. Dal punto di vista lavorativo dovete mostrare una maggiore flessibilità o potreste incorrere in dei problemi. Ad ogni modo, se manterrete la calma potrete anche dimostrare una certa scaltrezza e velocità di pensiero in questo periodo.

Toro. Il modo migliore di affrontare questo periodo è cercare di vivere alla giornata. Non abbiate paura del domani e non fatevi troppe domande. Se siete single ci sono buone opportunità di fare nuove ed interessanti conoscenze. Nel lavoro, invece, ci sarà un po’ di imprevedibilità.

Gemelli. Momento di stallo per quanto riguarda i sentimenti. L’Oroscopo del 26 novembre vi esorta a godervi i traguardi raggiunti in amore senza soffermarvi troppo sugli eventuali errori commessi dall’uno o dall’altro. Nel lavoro, invece, potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni.

Cancro. Miglioramenti dal punto di vista sentimentale. Se avete avuto delle discussioni di recente, avrete la possibilità di chiarire. In campo lavorativo dovete essere pazienti. Nei prossimi giorni potrete mettere a posto alcune situazioni che vi hanno generato qualche piccolo turbamento.

Leone. Spesso siete spinti ad agire seguendo solamente quello che vi dice la vostra testa. Questo è giusto, ma fino a un certo punto. Se siete indecisi non esitate a chiedere consiglio a qualcun altro che, magari, ne sa più di voi. In amore è arrivato il momento di chiudere con alcune situazioni del passato.

Vergine. La giornata odierna comincerà con con una grande voglia di amare e di essere amati. Se vivete relazioni a distanza potreste sentire molto la mancanza del partner. Nel lavoro, invece, cercate di battervi per le vostre idee e non lasciatevi mettere i piedi in testa.

Previsioni 26 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi vi sentite particolarmente stanchi. In questo periodo vi state trovando ad affrontare delle situazioni che vi hanno colto di sorpresa, pertanto, c’è il rischio di fare degli errori. Cercate di non far ricadere sul partner il peso delle vostre responsabilità e del vostro nervosismo.

Scorpione. Ogni tanto sentite il bisogno di un po’ di evasione dalla realtà. Tuttavia, cercate di non confondere troppo la sfera emotiva e quella razionale. In amore avete voglia di novità e questo potrebbe portarvi ad essere attratti dalle situazioni pericolose. Nel lavoro siete creativi.

Sagittario. In amore siete pronti a vivere un periodo molto roseo. Sia i single sia coloro i quali sono impegnati in una relazione avranno l’opportunità di vivere delle belle emozioni. Dal punto di vista lavorativo, invece, potrebbero arrivare dei piccoli impedimenti che tarderanno la realizzazione dei vostri progetti.

Capricorno. Giornata un po’ polemica e nervosa. Oggi vi sentite un po’ incompresi dagli altri e questo vi renderà particolarmente agitati. Dal punto di vista professionale, invece, cercate di non avere fretta e di non prendere delle decisioni troppo affrettate. Verso la fine dell’anno ci saranno novità.

Acquario. In questi giorni potrebbero esserci delle discussioni in amore. Cercate di mantenere la calma e di evitare di arrabbiarvi per cose di poco conto. Dal punto di vista lavorativo, invece, è opportuno ridimensionarsi. Potrebbero esserci delle spese improvvise da affrontare.

Pesci. Coloro i quali svolgono mansioni che hanno a che fare con l’occulto, l’ignoro e l’irrazionale saranno privilegiati in questo periodo. Siete curiosi e pieni di voglia di fare. In amore potreste dimostrare di avere la testa un po’ troppo tra le nuvole. Cercate di non esagerare con le fantasie.