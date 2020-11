Uomini e Donne, anticipazioni 26 novembre: Davide si becca uno stron*o

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Siamo arrivati quasi al termine della programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ricordiamo che il format Mediaset in onda alle 14.45 è arrivato alla 25esima stagione. In più, la giudice di Tu sì que vales pavese ha adottato nuove regole per il di stanziamento dovuto al Coronavirus.

Il numeroso di Canale 5 avrà modo, dopo la soap opera spagnola Una Vita di vedere un altro episodio, il quarto settimanale, dedicato anche stavolta al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono classico: Davide Donadei preso da Beatrice Buonocore

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, dicono che Davide Donadei, vusto che in settimana Beatrice Buonocore ha avuto la tosse e il raffreddore, ha potuto fare l’esterna con lei solamente via Skype. Durante la videochiamata si affaccerà anche la madre che, in modo bonario gli ha dato dello stron*o. In studio ci saranno anche altre due corteggiatrici. Chiara Rabbi non si sente abbastanza voluta, per tale ragione uscirà dallo studio e il tronista le andrà dietro.

Con l’altra corteggiatrice ha fatto un’esterna molto carina, lei è molto presa e gli ha detto che si vede bene fuori con lui perchè è esattamente il tipo di fidanzato che vuole. Alla domanda della padrona di casa Maria De Filippi con chi volesse danzare, il tronista indicherà quest’ultima corteggiatrice. Tuttavia ci terrà a precisare che Beatrice è la sua preferita ed è avanti rispetto alle altre sue spasimanti.

Trono over: per Armando Incarnato torna Lucrezia Comanducci

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, in onda alle 14.45 su Canale 5, rivelano anche che all’inizio in studio faranno vedere anche uno scambio di messaggi molto carini tra Davide Donadei e Beatrice Buonocore. Una clip nella quale il tronista manifesta ancora una volta la preferenza nei confronti della corteggiatrice. Poi si passerà al collega Gianluca De Matteis che ha avuto una forte discussione con Dalila.

La padrona di casa Maria De Filippi mostrerà al numeroso pubblico di Canale 5 entrambi la loro esterna. Le anticipazioni fornite dal portale web Il Vicolo delle News, svelano anche che per l’imprenditore napoletano Armando Incarnato ritornerà la dama Lucrezia Comanducci.