Francesca Cipriani attacca Elisabetta Gregoraci: “Non mi ha fatto entrare nel locale, ha sparlato di me”

Francesca Cipriani svela un retroscena su Elisabetta Gregoraci

Nel mese di settembre, a pochi giorni dall’avvio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ha attaccato duramente Elisabetta Gregoraci. In quell’occasione l’ex Pupa aveva dichiarato di aver pianto a causa della soubrette calabrese. A distanza di qualche tempo la giunonica opinionista di Barbara D’Urso è tornata a punzecchiare la gieffina.

Attraverso una lunga intervista rilasciata al periodico Stop, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha confessato che la 40enne l’avrebbe allontanata da una festa. “Ad una festa nella cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci non vollero che io entrassi. Ci rimasi male ma nulla di personale. So che lei successivamente dichiarò anche delle cose poco carine nei miei riguardi. È stata la Gregoraci a non farmi entrare alla festa, mi era stato detto che non aveva piacere della mia presenza”, ha dichiarato la showgirl abruzzese.

Lo sfogo dell’ex Pupa al settimanale Stop

Ma lo sfogo di Francesca Cipriani non è finito qui. A quanto pare anche la soubrette abruzzese fosse stata scelta per condurre Made In Sud su Rai Due. Stando alle dichiarazioni dell’ex gieffina al magazine Stop, qualcosa all’ultimo andò storto e le preferirono l’ex moglie di Flavio Briatore.

“Poi c’è la cosa di Made in Sud. Dovevo solo firmare il contratto del programma, ma pochi giorni prima mi avvisarono che era saltato tutto. Quella è stata una doccia gelata. Rimasi malissimo perché otto anni fa ero ancora molto giovane e pensavo che quella potesse essere l’occasione della mia vita ma per fortuna ho avuto altre occasioni”, ha asserito la ragazza che vorrebbe fare l’inviata de L’Isola dei Famosi assieme all’attore turco Can Yaman.

Francesca Cipriani accusa Elisabetta Gregoraci di averle rubato il lavoro

Come accennato prima, lo scorso settembre Francesca Cipriani aveva già lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Elisabetta Gregoraci. In quell’occasione, l’ex Pupa a e a dichiarato: “Poi c’è anche una concorrente che qualche anno fa mi ha rubato il lavoro. Di chi si tratta? È Elisabetta Gregoraci. Mi ha fregato un lavoro tempo fa”.

Prima che la soubrette calabrese lasci la casa del Grande Fratello Vip 5, molto probabilmente a metà dicembre, perché gli autori non fanno entrare in casa la Cipriani? Ne vedremmo delle belle.