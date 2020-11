GF Vip, Selvaggia Roma scoppia a piangere: “Eravamo in trappola, la donna non conta nulla lì” (VIDEO)

Selvaggia Roma in lacrime al GF Vip 5

Dopo la partenza sprint al Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma sta mostrando al pubblico un lato del suo carattere molto fragile. Archiviate le liti con Elisabetta Gregoraci e gli scontri con Enock Barwuah per un presunto flirt, l’influencer di recente ha fatto una confessione molto dolorosa.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo nella giornata di mercoledì ha pianto, sfogandosi con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Inoltre è rimasta fino a tarda notte in cucina insieme a Maria Teresa Ruta a parlare del suo passato che, a quanto pare, è stato complicato.

L’influencer parla del suo passato a Tunisi

Selvaggia Roma, alias Sabrina Haddaji al Grande Fratello Vip 5 ha confessato di aver ferito diverse volte sua madre. Inoltre, quando era piccola ha anche attraversato dei momenti di grande paura in Tunisia, sua Terra natia. Parlando con alcuni coinquilini, l’influencer ha riferito che sua madre non si è più rifatta una vita dopo suo padre. La ragazza ha confessato che la donna che l’ha messa al mondo si è sempre dedicata a lei e non era propensa a trovare un nuovo uomo.

“Ha passato cose terribili. Eravamo a Tunisi e mia madre voleva riportarmi in Italia, ma c’è stato un momento in cui non riusciva. Avevo solo quattro anni ero piccolissima. Mia madre piangeva tutte le notti. Quando vai in questi paesi la donna non conta nulla. Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia”, ha rivelato l’ex fidanzata di Lenticchio. (Continua dopo il video)

Se tre anni fa, guardando Temptation Island, mi avessero detto che avrei pianto per Selvaggia Roma li avrei presi per pazzi. #gfvip pic.twitter.com/2Iw5RkXi9i — fra (@JAVREGUISS) November 26, 2020

Selvaggia Roma si sente in colpa con la madre

Ma lo sfogo di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5 non è finito qui. Parlando con i suoi compagni d’avventura ha raccontato la madre non l’ha mai incolpa di nulla, ma si incolpa lei stessa.

“Lei non è stata bene per questa cosa, ma anche per altri episodi. Mi colpevolizzo molto per quello che ha passato nella vita. Io le ho fatto del male, c’è stato un momento che ero impazzita e l’ho abbandonata. Le ho detto ‘basta mi hai rotto me ne vado da te una volta per tutte’. Ancora mi ricordo il suo sguardo straziante alla porta”, ha detto la gieffina. Dietro a quel carattere forte e scontroso in realtà si nasconde un animo fragile. Di sicuro se ne parlerà lunedì sera con Alfonso Signorini.