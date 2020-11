Marco Cartasegna, ex Uomini e Donne, si scaglia contro Maradona dopo la sua morte: i video indignano il web

L’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna, si è reso protagonista di alcuni video molto pesanti contro Diego Armando Maradona. L’idolo del calcio ha perso la vita mercoledì 25 novembre a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Tutto il mondo piange la sua scomparsa e i social sono invasi di messaggi di disperazione e cordoglio. Ad ogni modo, non tutti sembrano addolorati per questa perdita. Cartasegna, ad esempio, ha registrato delle Instagram Stories davvero molto dure contro il calciatore scomparso, cosa che ha indignato il popolo del web.

Le pesanti parole di Marco Cartasegna contro Maradona

Marco Cartasegna ha commentato la morte di Diego Armando Maradona ed ha pronunciato delle parole davvero molto forti. L’ex volto del talk show di Maria De Filippi ha detto di non capire per quale motivo tutti siano disperati per questa notizia in quanto a lui non importa assolutamente nulla. Dalle sue frasi si è evinto che ritiene il calciatore “colpevole” del suo decesso. Il giovane, infatti, ha detto che è inutile dire che sia colpa di questo 2020 particolare in quanto ad uccidere Maradona non è stata l’annata in corso bensì la cocaina.

Il ragazzo, poi, ha fatto anche dell’ironia che non è stata affatto apprezzata dagli utenti del web. Nello specifico, ha detto che per anni si è chiesto quanto il corpo di un individuo possa resistere al devasto totale di alcol e droghe e la risposta è 60 anni, che sono appunto gli anni che aveva El Pibe de oro. Inoltre, ha condiviso anche dei video in cui è ripreso il calciatore sotto effetto di stupefacenti in condizioni alquanto critiche.

Il web insorge e insulta l’ex tronista

Dopo aver registrato questi video, il profilo del giovane è stato preso d’assalto. Numerosi utenti si sono scagliati contro Marco Cartasegna dipingendolo come una persona spregevole per aver pronunciato simili frasi contro Maradona. Anche molti influencer sono intervenuti sulla questione riportando alcuni dei messaggi scritti in privato all’ex tronista di Uomini e Donne. Tra di questi ci sono Deianira Marzano ed Amedeo Venza, i quali hanno esortato tutta la community a togliere il segui dal profilo del giovane.

In effetti, da quanto Marco ha registrato le IG Stories incriminate, il suo account ha cominciato a perdere follower in modo sempre crescente. Attualmente ha raggiunto quota 371 mila, ma è molto probabile che nelle prossime ore tale numero diminuisca sempre di più.