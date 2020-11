Paola Di Benedetto, vestiti bruciati da uno chef molto famoso: il retroscena

Paola Di Benedetto svela un retroscena choc

Dopo aver indossato gli abiti di Madre Natura a Ciao Darwin, Paola Di Benedetto è tornata alla ribalta grazie alla sua vittoria al Grande Fratello Vip 4. Un trionfo che le ha aperto nuovamente le porte della televisione conducendo un programma su Italia 1 con Paolo Ciavarro, valletto di Forum ed ex gieffino, e Giulia Salemi attualmente nella casa più spiata d’Italia. Anche dal punto di vista sentimentale non può lamentarsi, infatti di recente è andata a convivere con il suo fidanzato Federico Rossi.

In più ha scritto un libro intitolato ‘Se ci credi’. Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista dove la soubrette svela un retroscena choc. In pratica un famoso chef anni fa le ha bruciato i vestiti facendola scappare da quell’appartamento. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la ragazza.

Un chef famoso le ha bruciato gli abiti

Intervistata dal periodico Chi, Paola Di Benedetto ha parlato della sua biografia che si intitola ‘Se ci credi’, svelando un retroscena scioccante. Al suo interno c’è scritto che una volta uno chef famoso le ha bruciato tutti i vestiti facendola scappare da casa. Un episodio decisamente bizzarro.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha fatto sapere che il cuoco in questione ha lavorato con Antonella Clerici a La prova del cuoco e, per un breve periodo di tempo, con Belen Rodriguez a Tu sì que vales. Anche se l’ex Madre Natura non ha fatto nomi è palese di chi si tratta.

Paola Di Benedetto innamorata di Federico Rossi

Di recente Paola Di Benedetto è stata ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina su Tv8 dove ha fatto una confessione choc. Mentre, nel corso della lunga intervista per il settimanale Chi ha dichiarato di essere super innamorata di Federico Rossi con il quale di recente è andata a convivere.

Tale convivenza sta andando nel migliore dei modi e l’ex gieffina è il cantante sono innamorati alla follia. I numerosi seguaci della coppia sono contenti e ora sperano che molto presto decidano di sposarsi, ma anche allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio. Al momento si godono il loto sentimento, per creare una loro famiglia c’è ancora tempo.