Giulio Raselli si scaglia contro Andrea Zelletta e Selvaggia Roma: “Hanno messo a rischio il mio trono” (VIDEO)

Nell’ultima puntata di Casa Chi, disponibile sul profilo Instagram del magazine di Alfonso Signorini, Giulio Raselli è intervenuto per commentare il percorso di Andrea Zelletta e Selvaggia Roma. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha speso parole esattamente carine nei confronti dei due concorrenti.

Il giovane, infatti, ha raccontato dei retroscena inediti che riguardano entrambi e che portano alla luce dei comportamenti un po’ ambigui. Del primo, ad esempio, ha detto che lo reputa una persona falsa che difficilmente si espone. Selvaggia, invece, farebbe di tutto pur di avere due secondi di popolarità. Vediamo tutto nel dettaglio.

Le parole di Giulio Raselli contro Andrea

Giulio Raselli ha pesantemente attaccato sia Andrea sia Selvaggia durante un’intervista con i giornalisti di Chi. Il ragazzo è partito da Zelletta ed ha raccontato un retroscena verificatosi dietro le quinte di Uomini e Donne. Nello specifico, Andrea andò in studio come ospite durante il percorso di Raselli e accusò il tronista di essere arrogante e antipatico, prendendosi due minuti di applausi. Dietro le quinte, invece, sembrò molto più cordiale.

Secondo Giulio questo cambio repentino di atteggiamento sarebbe dovuto al fatto che Zelletta faccia di tutto per piacere al pubblico. Pur di non sporcare la sua immagine, infatti, non si comporterebbe in modo sincero e, soprattutto, non si esporrebbe. Questo è un po’ anche l’atteggiamento che sta assumendo durante questa esperienza all’interno del Grande Fratello Vip.

Gli attacchi contro Selvaggia Roma

Nel corso dell’intervista, però, Giulio Raselli non ha attaccato solo Andrea, ma anche Selvaggia. Il giovane, infatti, ha detto di aver conosciuto la Roma poco prima di salire sul trono di Uomini e Donne. I due trascorsero anche una serata insieme durante la quale lei gli fece una foto mentre lui era abbracciato ad una sua amica solo per creare un po’ di gossip. Questa trovata compromise parecchio il percorso di Raselli a Uomini e Donne in quanto, quando uscirono le foto, molti lo accusarono di essere fidanzato.

Secondo il punto di vista di Giulio, dunque, Selvaggia farebbe davvero di tutto pur di avere visibilità. Inoltre, la ragazza sarebbe consapevole di non comportarsi sempre nel modo giusto, per tale motivo, quando si trova spalle al muro, racconta bugie per difendersi. Infine, Giulio ha anche ammesso che gli avrebbe fatto piacere partecipare al GF Vip, pertanto, è probabile che Signorini possa valutarlo come futuro concorrente.