Selvaggia Lucarelli bacchetta Massimo Giletti: “Superficiale, a confronto Barbara D’Urso sembrava la CNN”

Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti

Da qualche settimana in alcune trasmissioni televisive, una su tutte Mattino 5, si parla di un fatto di cronaca, ovvero il caso Alberto Genovese. Domenica scorsa anche Massimo Giletti a Non è l’Arena si è occupato dell’argomento invitando in studio numerosi ospiti. Tuttavia la giornalista Selvaggia Lucarelli sembra non aver gradito il modo in cui il collega ha trattato questa vicenda.

Per questo motivo sulla sua rubrica Il Fatto Quotidiano, la nota blogger ha dato il suo punto di vista e, stando alle sue parole non è per nulla positivo. “Dico solo che nello stesso orario si occupava del caso anche Barbara d’Urso e al confronto pareva la Cnn…”, ha scritto la giurata di Ballando con le Stelle. Quest’ultima ha fatto intendere che il professionista piemontese ha affrontato il caso Alberto Genovese con troppa superficialità: “Ha affrontato questo caso delicato con una superficialità pericolosa e imbarazzante…”.

Per la blogger Giletti ha parlato della vicenda Genovese con superficialità

Sempre sulla sua rubrica su Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli si è chiesta cosa possa essere accaduto a Massimo Giletti per aver affrontato una tematica così seria e delicata in quel modo superficiale. “Un giorno bisognerà chiedere a Massimo Giletti cosa gli è successo, a un certo punto della vita…”, ha scritto la blogger.

Quest’ultima, inoltre, si è arrabbiata anche con gli opinionisti che il giornalista piemontese ha chiamato in studio per dire la loro a Non è l’Arena su tale vicenda. “C’è la De Girolamo che ha una condanna a 8 anni per associazione a delinquere, Corona che ha più condanne che tatuaggi, e Hoara Borselli, il cui valore aggiunto è probabilmente quello di essere incensurata…”, ha asserito la storica giurata di Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli affonda Giletti menzionando Fabrizio Corona

Scrivendo su Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli ha lanciato un’altra frecciatina velenosa nei confronti del collega Massimo Giletti. In pratica, la donna ha ironizzato sugli autori di Non è l’Arena, affermando che dietro loro si cela la mano di Fabrizio Corona. “La ragione della sua presenza è ben più seria…”, ha affermato la blogger.

Quest’ultima, inoltre, ha reso noto un retroscena sull’ex re dei paparazzi che settimane fa è stato ospite nel programma domenicale di La7: “Avrebbe strappato Daniele Leali, l’amico di Genovese, alla concorrenza (la D’Urso) e ad averlo portato da Giletti…E da qui la promozione a moralizzatore…”. Arriverà la replica da parte di Giletti e Corona?