Ida Platano gelosa di Riccardo e Roberta? Le Stories fanno scalpore e lei spiega: “Ecco a cosa mi riferivo” (FOTO)

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è andata in onda l’esterna tra Riccardo e Roberta, contestualmente, Ida Platano ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto criptiche. In molti, dunque, non hanno potuto fare a meno di collegare i suoi messaggi a quanto andato in onda.

I riferimenti sono sembrati molto palesi, ma la verità sembra essere un’altra. Questa mattina, infatti, Ida ha motivato il suo sfogo ed ha chiarito di non aver voluto lanciare nessuna frecciatina al suo ex, ma ad altre persone.

Le stoccate di Ida dopo l’esterna di Riccardo e Roberta

Dopo la messa in onda dell’esterna tra Roberta e Riccardo, Ida Platano ha pubblicato dei messaggi su Instagram contro persone ignote. La donna ha detto che esistono degli individui che, nel momento in cui ti vedono felice, fanno di tutto per provare a renderti triste e a farti soffrire. Ad ogni modo, lei non si è lasciata scalfire da situazione del genere, sta di fatto che ha ammesso di reagire con il sorriso e mandando a quel paese le persone così negative.

Subito dopo la pubblicazione di tali contenuti, molti fan hanno cominciato a mandarle dei messaggi chiedendole se il suo sfogo non fosse dettato da un po’ di gelosia nei confronti di Guarnieri e della Di Padua. A parlare della vicenda è stato anche Amedeo Venza, il quale si è mostrato piuttosto convinto che la donna abbia voluto lanciare qualche frecciatina al suo ex fidanzato. (Continua dopo la foto)

Il chiarimento della Platano

A distanza di un po’ di ore, però, Ida Platano ha chiarito la vicenda ed ha detto di non aver fatto alcun riferimento a Riccardo e Roberta nelle sue Stories. La donna, infatti, ha esortato i fan a controllare esattamente l’orario di pubblicazione di quei contenuti, che sembra essere antecedente a quello della messa in onda della puntata. Ida ha spiegato che il suo sfogo fosse riferito ad alcuni utenti del web che, di recente, l’hanno gravemente insultata.

Per avvalorare la sua tesi, la donna ha pubblicato lo screen di alcuni messaggi ricevuti in cui un utente le ha dato della poco di buono. La persona in questione ha detto delle parole poco carine nei confronti della Platano paragonando la sua bocca a quella delle prostitute. Con tale messaggio, dunque, Ida ha chiarito in modo ferreo la sua posizione sulla vicenda.