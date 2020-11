Alba Parietti svela il segreto (lutto) tenuto nascosto a Francesco Oppini: “Non ho potuto comunicarglielo” (FOTO)

Alba Parietti condivide un post su IG dedicato a Francesco Oppini

Nelle ultime ore Alba Parietti ha condiviso un lungo post sul suo account Instagram nel quale del figlio Francesco Oppini e del momento di difficoltà che sta attraversando al Grande Fratello Vip 5. Lunedì scorso, infatti, dopo che Alfonso Signorini ha annunciato l’allungamento del reality show fino a febbraio 2021, il ragazzo stia pensando di lasciare la casa più spiata d’Italia.

“Francesco ha bisogno di prendere una decisione difficile è molto provato e stanco. Lo vedo come quando ha la febbre, è confuso è disperato. Mi fa una grande tenerezza e non posso fare nulla per aiutarlo. Deve decidere da solo. Ha 38 anni ma vederlo così mi fa male, così come mi fa male leggere commenti cattivi o richieste impossibili da realizzare perché comunque è una decisione personale in cui non possiamo interferire”, ha scritto l’opinionista di Barbara D’Urso sul noto social network.

La soubrette piemontese ha tenuto nascosto un segreto al figlio

Nel lungo post che ha scritto sul suo profilo Instagram, Alba Parietti ha fatto anche una rivelazione: “Ne approfitto per abbracciare tutte le persone che in questo momento ci hanno sostenuto nonostante stiamo vivendo come tutti un momento doloroso e difficile e vedono in Francesco un amico, una compagnia. Grazie. Abbiamo bisogno della vostra comprensione e del vostro sostegno morale per Francesco. Che sarà lo stesso fuori o dentro alla casa”.

Stando alle parole della soubrette piemontese, sembra che quest’ultima si riferisca ad un lutto in famiglia. La conferma l’ha data lei stessa quando un utente polemizzava sui tentennamenti del figlio Francesco Oppini. (Continua dopo la foto)

Alba Parietti parla di un lutto

Infatti in risposta al follower, Alba Parietti ha replicato così: “Io ho avuto un periodo durissimo e ho affrontato un lutto per me atroce senza comunicarglielo. E mi sono vissuta il dolore e il lutto da sola. Pensi sia giusto questo? Pensi sia giusto che Cristina stia sola per 6 mesi più quelli precedenti? Lo vedi felice di restare? Io lo vedo stanchissimo!”.

In poche parole, il lutto affrontato dall’opinionista di Barbara D’Urso è stato tenuto segreto al concorrente del Grande Fratello Vip 5, che al momento è in forte crisi. Ma per quale ragione la donna non ha potuto comunicarglielo? Forse per le regole imposte dal reality show di Canale 5?