Al Grande Fratello Vip rispunta l’Ares Gate: le parole di Rosalinda tra le lacrime

L’attrice ha di nuovo fatto riferimento a quello che ormai tutto conoscono come l’Ares Gate. Ecco che cosa ha detto poche ore fa nella Casa

Grande Fratello Vip: in Casa rispunta l’Ares Gate

Sembra passato tanto tempo eppure nelle prime settimane di Grande Fratello Vip Massimiliano Morra e Adua Del Vesco avevano tenuto banco con i sconvolgenti racconti dell’Ares Gate.

Il web ha rinominato in questo modo il caso perchè riguarda l’Ares Film, la casa di produzione delle principali fiction italiane andate in onda su Canale 5 in questi ultimi anni che avevano come esponenti Gabriel Garko, Manuela Arcuri, oltre ai due gieffini appunto, e tanti altri.

A sorpresa Adua e Massimiliano hanno parlato di quel periodo in cui lavoravano per l’Ares come il più brutto della loro vita. Hanno parlato di Alberto Tarallo, a capo della società, come di un Lucifero, di incidenti, di suicidi, di persone che li obbligavano a fare cose tanto che entrambi hanno avuto conseguenze gravi. Lei si è ammalata di anoressia, lui ha affrontato un percorso di psicoterapia. Inoltre, hanno dovuto fingere di avere una relazione per promuovere le fiction.

Ebbene, tutta la tv era pronta ad indagare su quanto detto ma Alberto Tarallo si è affrettato a mandare una diffida a Mediaset e il tutto è stato messo a tacere. Alcune attrici avevano sostenuto i racconti dei due attori, altre hanno difeso a spada tratta la Ares. Ma qualche ora fa Adua, che adesso vuole essere chiamata con il suo vero nome, Rosalinda, ha parlato di nuovo di quell’argomento.

Rosalinda tra le lacrime: ‘Vorrei farla pagare a tante persone, ma non posso’

Rosalinda qualche ora fa nella Casa del Grande Fratello Vip ha avuto un’altra crisi pensando a quel periodo della sua vita. Parlando con Stefania Orlando è scoppiata a piangere dicendo che vorrebbe farla pagare a tante persone, ma “c’è una lettera e non posso parlare“. L’intervento di Gabriel Garko le ha dato la forza di dire la verità, almeno sulla storia finta con Morra, ma sarebbe pronta anche a dire altre cose.

L’attrice, però, ha detto di non poterlo fare, perchè “ci sono persone più potenti“. Poi ha anche confessato che, secondo lei, Massimiliano non avrebbe mai rivelato la loro storia finta se non fosse stato per lei. Che cosa ne pensate?