Bianca Guaccero interviene sulla chiusura di Detto Fatto: “Chiedo scusa a tutti per la superficialità” (FOTO)

Sul web, ormai, non si sta facendo altro che parlare di quanto accaduto a Detto Fatto e sulla vicenda è intervenuta anche Bianca Guaccero. La conduttrice del programma è rimasta in silenzio per diverso tempo ma, in queste ore, ha deciso di replicare e di chiarire il suo punto di vista.

Bianca ha pubblicato una foto su Instagram completamente nera, al di sotto di tale scatto ha commentato con una lunga didascalia. All’interno del messaggio sono contenute le scuse da parte della conduttrice e anche alcuni chiarimenti.

Le parole di Bianca Guaccero sul caso Detto Fatto

Bianca Guaccero ha commentato il caos che è scoppiato su Detto Fatto dopo la messa in onda del tutorial su come fare la spesa in modo sensuale. Il popolo del web si è indignato al punto da chiedere la chiusura della trasmissione. Ieri, infatti, il programma non è andato in onda in quanto il direttore di Rai 2 ha ritenuto opportuno effettuare delle indagini. Al momento, non è chiaro quali siano le sorti della trasmissione.

Ad ogni modo, la conduttrice ha voluto spendere qualche doverosa parola per commentare quanto accaduto e chiarire il suo punto di vista. La donna ha esordito dicendo di essere una madre single che ha sempre combattuto per difendere la categoria che rappresenta. Nella sua vita ha sempre cercato di allontanare lo stereotipo di donna oggetto cercando di abbattere qualsiasi forma di maschilismo. Proprio per tale motivo si sente in parte colpevole di quanto accaduto. (Continua dopo il post)

Le scuse della conduttrice e l’ira degli utenti

Nel suo sfogo, Bianca Guaccero ha detto che a Detto Fatto è stato commesso un errore dettato dalla superficialità. Il tutorial tanto discusso, infatti, doveva essere preso con ironia e non con serietà, in quanto rappresentazione di una dinamica surreale. In un clima così pesante come quello che stiamo vivendo, si credeva di portare in scena uno sketch divertente. Tuttavia, la conduttrice è consapevole che, forse, si è un po’ esagerato, pertanto, ha voluto chiedere scusa a tutti i telespettatori che si sono sentiti offesi.

La donna, infatti, ha detto che si impegnerà duramente affinché simili scene non accadano mai più. Gli utenti del web hanno commentato le sue parole e in molti ne hanno approfittato per scagliarsi, ancora una volta, contro quanto mandato in onda. Simili siparietti sono stati reputati da molti indegni, pertanto, non esistono giustificazioni adeguate per passarci sopra.