Grande Fratello Vip: ecco quando i concorrenti potranno ritirarsi dal gioco

I concorrenti possono decidere di ritirarsi dal reality visto che è stato allungato di due mesi. Ma ecco quando potranno uscire dalla Casa

Grande Fratello Vip: il programma si allunga a febbraio, vipponi sconvolti

Lunedì scorso Alfonso Signorini ha comunicato ai suoi vipponi del Grande Fratello Vip che il programma non finirà il 4 dicembre come previsto ma andrà avanti fino ai primi di febbraio. La notizia in un qualche modo aveva già raggiunto i concorrenti, ma pensavano di un prolungamento di un paio di settimane, di certo non di due mesi. La comunicazione li ha sconvolti.

Alcuni di loro hanno detto di essere pronti ad andare avanti anche se devono sentire la famiglia e sistemare alcune cose perchè non erano pronti a due mesi in più. Altri, invece, hanno reagito molto male, hanno pianto e sembra abbiano già deciso di lasciare il programma.

Ecco quando i concorrenti potranno andare via

Non sono giorni semplici nella Casa del Grande Fratello Vip. Ognuno dei vip in gioco sta pensando a come fare con affetti e lavoro, sta ponderando con attenzione che cosa fare. Infatti, il contratto che hanno firmato è valido fino al 4 dicembre nel programma. Stefania Orlando ha anche detto che c’è un impegno fino al 18 dicembre e non oltre. Quindi, come detto anche da Alfonso Signorini in diretta, ognuno di loro è libero di ritirarsi allo scadere del tempo e la decisione verrà rispettata.

I vipponi più in crisi sono Enock, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Il primo sostiene di non avere più energie, la showgirl non vuole rinunciare alle feste in famiglia in questo periodo difficile. Francesco, invece, pensa molto alla sua fidanzata e alle attività che ha lasciato in sospeso. Non solo, ma per la mamma Alba Parietti il Natale è un periodo molto triste e lui vorrebbe starle vicino.

In un chiarimento proprio tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, però, si è scoperto quando i vip potranno lasciare la Casa in caso decidano di ritirarsi. Hanno ancora tempo di pensarci con calma e potranno sentire chi vogliono al telefono per potersi organizzare con le cose che hanno fuori.

Poi, il 4 dicembre, dovranno decidere e comunicarlo alla produzione. Dal momento che il programma fino a gennaio andrà in onda solo al lunedì l’uscita di chi deciderà di ritirarsi avverrà con tutta probabilità lunedì 7 dicembre durante la puntata in diretta.