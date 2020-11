Il Paradiso delle signore anticipazioni 30 novembre: Federico scappa di casa

Nella puntata di lunedì 30 novembre del Paradiso delle signore vedremo quale sarà la reazione di Federico alla scoperta di chi sia il suo vero padre. Umberto e Adelaide, dal canto loro, apprenderanno quanto accaduto al giovane ed avranno reazioni diametralmente opposte.

Marcello, intanto, sarà sempre più combattuto sul da farsi. Da un lato vorrebbe partire con Roberta per Bologna e gettarsi il passato alle spalle. D’altro canto, però, l’ombra del Mantovano comincerà a diventare sempre più insistente.

Marcello in crisi al Paradiso delle signore

Le anticipazioni dell’episodio del 30 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Roberta e Gabriella avranno un confronto durante il quale la prima confiderà all’amica le sue intenzioni sul futuro. La giovane vuole partire per Bologna e ha intenzione di consolidare anche il suo rapporto con Marcello trasformandolo, perché no, in un matrimonio. Il Barbieri, dal canto suo, vivrà dei momenti particolarmente concitati. Il giovane è innamorato della sua fidanzata, al punto da seguirla anche in questa nuova esperienza.

Ad ogni modo, le insistenze del Mantovano cominceranno a diventare sempre più forti al punto da rendere la vita del giovane parecchio tormentata. Marcello, infatti, non avrà via d’uscita e dovrà necessariamente risolvere la questione con il pericoloso uomo proveniente dal suo passato. Roberta, intanto, comunicherà a Clelia la sua decisione di lasciare Milano per intraprendere una nuova carriera a Bologna.

Anticipazioni 30 novembre: la fuga di Federico

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 30 novembre, vedremo che Armando avrà una brillante idea su come festeggiare la consueta festa di Sant’Ambrogio. Il capo magazziniere, dunque, parlerà con il direttore dello shopping center e gli svelerà di avere in mente un’iniziativa ad hoc per celebrare la festa. A casa Cattaneo, intanto, Federico reagirà molto male alla scoperta appena fatta. A tal proposito, il giovane deciderà di lasciare la casa.

Adelaide e Umberto verranno a sapere che Federico ha scoperto tutto e daranno luogo a due reazioni completamente differenti. Luciano, dal canto suo, sarà in preda alla disperazione, in quanto non si sarebbe mai augurato che il giovane apprendesse la verità in questo modo. A tal proposito, si recherà al grande magazzino per parlare con Vittorio e chiedere consiglio a lui. Conti proverà a tranquillizzare il suo amico e dirà che proverà sicuramente a parlare con Federico allo scopo di farlo sfogare.