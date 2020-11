Oroscopo 27 novembre 2020: Vergine alla ricerca dell’amore, Bilancia in ripresa

L’Oroscopo del 27 novembre esorta gli Ariete ad approfittare di questo momento di positività. I Vergine, invece, sono alla ricerca dell’amore. Ripresa per i Bilancia

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo siete molto ottimisti e pieni di voglia di mettervi in gioco. Approfittate di questo transito benevolo per cimentarvi nel lavoro e in quelle attività che solitamente vi danno noia. In amore siete molto intraprendenti. Se siete single, è il momento di agire.

Toro. La giornata procederà un po’ a rilento. L’Oroscopo del 27 novembre vi esorta a non essere troppo esigenti con le persone che vi circondano. Siete un po’ irascibili e intolleranti. Nel lavoro, invece, è opportuno prendere delle decisioni. Specie se lavorate in proprio avete delle responsabilità a cui adempiere.

Gemelli. In questi mesi vi siete sentiti un po’ provati e impotenti per certe situazioni. Tra un po’, però, questa sensazione di inadeguatezza vi lascerà in pace e potrete tornare a godervi appieno le vostre relazioni di coppia. Sul lavoro, invece, meglio attendere tempi migliori per avanzare richieste particolari.

Cancro. Momento decisamente positivo per quanto riguarda i sentimenti. Le coppie stabili possono pensare anche di compiere passi importanti. I single, invece, avranno ottime opportunità specie nel week-end. Nel lavoro è meglio stare lontano dai problemi e dalle discussioni.

Leone. I nati sotto questo segno saranno un po’ impazienti in questi giorni. Se siete in attesa di risposte, esse potrebbero tardare un po’ ad arrivare. Dal punto di vista lavorativo, dovete essere più calmi. In amore, invece, ci sono delle questioni in sospeso, ma non smuovete troppo le acque e rimandate i chiarimenti.

Vergine. In amore siete molto intraprendenti, pertanto, se siete single ci sono ottime opportunità di incontrare qualcuno di interessante. Ad ogni modo, cercate di non forzare troppo le cose e di fantasticare con la mente. Nel lavoro è un buon periodo per farvi avanti.

Previsioni 27 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Alcune volte vi fate più problemi del dovuto. Evitate le polemiche inutili e cercate di prendere la vita un po’ più alla giornata. Se siete alla ricerca di un lavoro o di un cambiamento, questo potrebbe essere un periodo molto interessante. Non smettere di crederci.

Scorpione. L’Oroscopo del 27 novembre vi esorta a tenere a bada le vostre finanze. In questo periodo siete spinti ad effettuare acquisti compulsivi, evitate di eccedere. In amore siete abbastanza sereni e tranquilli, ma non date nulla per scontato. I rapporti hanno bisogno di cura e passione per andare avanti senza intoppi.

Sagittario. In questo periodo siete molto impegnati a fare progetti e ad immaginare il vostro futuro. Cercate di non limitarvi solo alle chiacchiere, ma di procedere anche all’azione. Delle risposte potrebbero arrivare prima del previsto. Dal punto di vista sentimentale, invece, si prospetta un periodo molto positivo.

Capricorno. Oggi siete particolarmente sicuri di voi. Questo è un bene, ma potrebbe portare a delle complicazioni nel caso in cui sfociate nell’arroganza. Cercate di non mostrarvi troppo saputelli o questo potrebbe compromettere le relazioni di coppia. Nel lavoro, invece, guadagnare autostima non può che farvi bene.

Acquario. Nel lavoro dovete essere molto cauti. C’è qualcuno che potrebbe remarvi contro e rendere vani i vostri sforzi. Siate concentrati e non fate passi falsi. Dal punto di vista sentimentale, invece, potrebbero sorgere dei diverbi. Cercate di farvi scivolare le cose addosso.

Pesci. Questo non è affatto il momento di mollare. Se nel lavoro sono sopraggiunti degli intoppi, non demordete, passerà. La sfera sentimentale, invece, potrebbe risentire delle vostre preoccupazioni esterne. Provate a staccare la spina e a godervi un po’ di più i vostri affetti.