Al Bano racconta Loredana Lecciso, sotto le lenzuola e non: “Quasi perfetta…”

Gli impegni professionali di Al Bano Carrisi

In questo ultimo periodo Al Bano è impegnato professionalmente su due fronti. Oltre ad essere protagonista in Spagna De Il cantante mascherato, il cantautore di Cellino San Marco da venerdì sarà un giudice insieme alla figlia Jasmine Carrisi a The Voice Senior. Il nuovo talent show di Rai Uno sarà condotto da Antonella Clerici.

Nonostante i numerosi impegni, l’ex marito di Romina Power ha trovato il tempo per rilasciare un’intervista parlando anche del suo rapporto con la compagna Loredana Lecciso. I due, dopo un periodo di lontananza si sono ritrovati durante lo scorci lockdown trascorrendo lo insieme ai loro due figli. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’artista pugliese sulla donna che ama.

Il Maestro Carrisi parla della sua compagna

Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati a formare una coppia da un anno e l’amore ritrovato, sembra non avere nessuno ostacolo. Tanto che il cantautore di Cellino San Marco ha rilasciato una nuova intervista al noto periodico Intimità. In quell’occasione il Maestro non ha voluto parlare di lui, ma della compagna e del loro amore.

L’ex soubrette salentina appare molto di meno sul piccolo schermo e sotto c’è una ragione ben precisa. La donna si dedica anima e corpo alla famiglia, quindi all’uomo che ama e ai suoi tre figli. Ma qualcosa di piccante è sfuggita dalle parole del Carrisi.

Al Bano parla della sua intimità con Loredana Lecciso

Dopo qualche anno di lontananza, il Maestro e la salentina sono tornati assieme. Al Bano si dice contento dichiarando col sorriso stampato in viso: “Quello che mi colpisce, sempre, di Loredana, è la sua intelligenza, la sua simpatia e il senso critico su vari aspetti della vita. Posso dire che è una compagna quasi perfetta e io lo sono per lei”.

Subito dopo, però, si è lasciato sfuggire qualcosa anche sull’aspetto intimo: “L’intensa è ottima, come quella del primo giorno. Ci continuiamo ad amare come sempre, soprattutto in questo periodo così delicato del nostro Paese e del mondo intero”. Insomma, i due ci danno ancora dentro, a differenza di altre coppie, come quella composta da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che per paura di contrarre il Covid hanno smesso di fare “all’ammore”.