Maradona patrimonio: quanto ammonta? E’ già giallo sugli eredi

Sono poche ore che se ne è andato Diego Armando Maradona, e stando alle ultime notizie son già sorte le prime bufere riguardo l’eredità lasciata dal campione. Nelle ultime dichiarazioni dell’ ex calciatore, nonostante le sue condizioni fossero migliorate, dell’eredità non era stata fatta menzione. Ma qualcuno riporta l’inaspettato: “Maradona non voleva lasciare l’eredità ai suoi figli”, qualcun altro invece aggiunge:” i conti in banca sono prosciugati, Maradona è morto da povero”.

Lascia un’eredità all’intera umanità

L’incredulità e lo sgomento accompagnano le emozioni di queste giornate tristi. I telegiornali, ed interi programmi raccontano la storia di un campione: Quella del “Pibe de Oro”. Quella indimenticabile ed unica, di un capocannoniere della seria A e di squadre di un certo livello.

Un’eredità lasciata al mondo del calcio e all’intera umanità senza eguali. Un orgoglio per l’Argentina ma anche e soprattutto per i Napoletani. Ma accantonando l’eredità calcistica, qualcuno si è già chiesto delle sorti dell’eredità finanziaria. Le ultime accuse e controversie con la famiglia di Maradona avevano fatto trapelare un astio, dovuto a detta di qualcuno proprio a delle speculazioni finanziarie.

Maradona: contro la sua ex moglie e le sue due figlie, è lotta all’eredità

Quando Maradona era ancora in vita, ad alcuni microfoni aveva risposto con una certa fermezza riguardo le sorti del suo ingente patrimonio. E contro le accuse di sua figlia Gianina rispose:” tutto quello che ho guadagnato un giorno sarà di qualcun altro. Ma non è il momento adesso, perché sto benissimo”.

E non è finita qui, perché più volte sembra che il calciatore avesse affermato la sua volontà: non voler lasciar danaro ai suoi figli, ma anzi, donarlo a qualcun altro per una giusta causa. Oggi però sembra che il testamento possa far chiarezza sulla situazione, e qualcuno si domanda:” c’è abbastanza danaro per tutti i suoi eredi?”

Tra figli riconosciuti e figli legittimati: una quota di eredità bastevole?

Sebbene le somme dell’eredità di Maradona fossero ancora incerte, c’è chi dice che sia morto in povertà. Ma anni fa, stando ad alcune stime, si parlava di un patrimonio di un ingente valore: beni materiali e patrimoniali, danaro e investimenti in più paesi, tra cui l’Argentina e l’Italia.

Tutto questo, all’apertura del testamento, dovrebbe essere diviso tra i suoi otto figli, avuti da relazioni importanti e da notti fugaci. Intanto, nonostante la magistratura Argentina non avesse ancora definito la doma dei beni, tra i familiari è già scoppiata una crisi, ed è lotta all’eredità.