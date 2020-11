Anticipazioni Uomini e Donne oggi pomeriggio: Antonio e Sophie litigano, volano parolacce

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 27 novembre, rivelano che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Sophie. La ragazza racconterà a che punto si trova con due suoi corteggiatori: Matteo e Antonio. Specie con quest’ultimo ci sarà un’accesa discussione.

Sul trono over, invece, l’unico argomento che deve ancora andare in onda riguarda Maria. La dama stava conoscendo Biagio, ma i due hanno interrotto la loro conoscenza in modo anche piuttosto brusco. Ad ogni modo, nel momento in cui i presenti in studio scopriranno con chi si sta relazionando la dama, scoppierà il caos.

Anticipazioni oggi: lite tra Sophie e Antonio

Stando a quanto emerso da Il Vicolo della news, le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne rivelano che si parlerà principalmente di Sophie al trono classico. Inizialmente parlerà Matteo che, con fare parecchio adirato, chiederà alla tronista per quale ragione non sia stato portato in esterna. La ragazza si scuserà e dirà di aver fatto confusione con alcuni messaggi. Dopo poco, invece, entrerà Antonio, un ragazzo molto diverso dal precedente. I presenti in studio, infatti, faranno fatica a capire come faccia Sophie ad essere invaghita di entrambi.

Tronista e corteggiatore avranno un acceso alterco durante la puntata, al punto che Antonio arriverà addirittura a pronunciare delle parolacce contro la sua interlocutrice. La situazione diventerà così calda al punto che la ragazza esorterà il giovane a darsi una calmata. L’atteggiamento di lui non piacerà a nessuno dei presenti, sta di fatto che ci saranno degli accesi battibecchi.

Maria sotto accusa a Uomini e Donne

Nonostante le discussioni, però, la Codegoni dirà di voler continuare nella conoscenza di entrambi gli spasimanti. Gianluca, invece, ha fatto un’esterna con Dalila ma, durante la puntata, i due avranno una piccola discussione. Per quanto riguarda gli esponenti del trono over, invece, si parlerà di Maria. Dopo aver interrotto, in modo parecchio brusco, la conoscenza con Biagio, che al momento sta frequentando solo Gemma, la dama dirà di essersi scambiata il numero con un altro esponente del parterre.

L’uomo in questione è Simone, che nelle precedenti puntate del talk show di Canale 5 ha avuto delle accese discussioni con molti presenti in studio. Pertanto, le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne rivelano che si aprirà un’aspra polemica. In molti, infatti, criticheranno fortemente la decisione di Maria.