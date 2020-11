Uomini e Donne, Germano Avolio spara a zero contro il programma: “Fanno uscire quello che vogliono” (VIDEO)

Durante una diretta su Instagram, l’ex di Valentina Autiero, Germano Avolio, ha sparato a zero su Uomini e Donne. Il ragazzo ha raccontato cosa sia successo con la dama lontano dalle telecamere e poi non ha potuto fare a meno di risparmiare una frecciatina alla redazione del talk show.

Nello specifico, il protagonista ha ammesso di aver avuto una relazione di letto con l’Autiero e non ha negato di essere stato molto attratto dal suo aspetto fisico. Purtroppo, però, non è scattato il sentimento. Ad ogni modo, il passaggio maggiormente degno di nota ha riguardato il suo giudizio sul cast di Maria De Filippi.

Le parole di Germano Avolio su Valentina Autiero

Germano Avolio ha dato luogo ad una diretta su Instagram in cui ha parlato di quanto accaduto a Uomini e Donne nel giorno del suo abbandono. Il protagonista ha detto di aver provato una forte attrazione fisica per la donna che, tuttavia, non si è trasformata in qualcosa di più. Inoltre, Germano ha anche detto che, se avesse guardato il programma in precedenza e avesse conosciuto un minimo Valentina, non sarebbe venuto per corteggiarla.

Il carattere della donna risulta troppo incompatibile con il suo. Il giovane ha anche rivelato che la donna, in uno scatto di ira, gli ha lanciato un cuscino contro. Questo per dimostrare che la dama sia eccessivamente passionale. Ad ogni modo, il cavaliere ha ribadito di aver voluto provare a conoscerla al di fuori credendo che lontano dalle telecamere sarebbe potuto cambiare qualcosa, ma questo non è avvenuto. (Continua dopo il video)

L’attacco a Uomini e Donne e la reazione di lei

Durante la diretta, poi, Germano Avolio ha attaccato anche la redazione di Uomini e Donne. Nel dettaglio, ha detto che gli autori fanno passare solo quello che vogliono. Nel suo caso, ad esempio, si era deciso di far passare lui come un donnaiolo di turno. In realtà, i motivi che hanno causato la rottura con Valentina non hanno niente a che vedere con questo. Il protagonista ha anche detto che la redazione avrebbe impedito al suo tutor, Angela, di intervenire in puntata per difenderlo.

Dopo le dichiarazioni di Germano, anche Valentina ha replicato brevemente sui social. La donna ha detto che quando una storia finisce le colpe sono da entrambe le parti, pertanto, non ha più voglia di continuare a parlare della vicenda. Inoltre, ci ha tenuto a dire che, effettivamente, Germano non sia il carnefice.