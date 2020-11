Uomini e Donne, anticipazioni 27 novembre: lite in studio, parolacce per Sophie

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Giunge al termine un’ennesima settimana di programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ricordiamo che lo storico programma Mediaset in onda alle 14.45 è giunto alla sua 25esima stagione. In più, la produttrice di Tu sì que vales ha adottato nuove regole per il distanziamento dovuto all’emergenza sanitaria.

Il numeroso di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita di vedere un altro episodio, il quinto ed ultimo settimanale, dedicato pure stavolta al Trono classico e a quello over. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere tutto l’articolo.

Antonio dice delle parolacce, la Codegoni lo ammonisce

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, dicono che per la giovanissima Sophie Codegoni dalla svala scenderà prima Matteo. Quest’ultimo le chiederà dellevspiegazioni perchè non l’ha portato in esterna durante la settimana. A quel punto la 18enne si scuserà col corteggiatore e ammetterà che ha chattato con Antonio, ma in realtà credeva di parlare con Matteo.

In trasmissione dirà che è interessato a lui perchè lo vede un ragazzo molto buono. Subito dopo la padrona di casa Maria De Filippi farà entrare anche Antonio. Lui si porrà sin da subito in modo brusco e in maniera piuttosto arrogante, usando anche parolacce. Per tale ragione la tronista gli dirà di moderare il linguaggio perché a lei non piacciono queste cose.

Trono classico: Sophie preso da Antonio

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, in onda alle 14.45 su Canale 5, rivelano anche che Sophie Codegoni e Antonio in settimana hanno realizzato un’esterna in cui hanno avuto una forte discussione, tanto che finisce con lei che vorrebbe lanciargli dietro l’amuchina. Nonostante questo, la giovane tronista ammette che vuole continuare a conoscerlo, e si vede chiaramente che lo vuole davvero.

Gli altri saranno molto perplessi e si chiederanno come faccia alla 18enne piacere un tipo come lui. Poi si passerà al collega Gianluca De Matteis che ha avuto una forte discussione con Dalila. La padrona di casa Maria De Filippi mostrerà al numeroso pubblico di Canale 5 entrambi la loro esterna.