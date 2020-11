Tina Cipollari torna single, l’annuncio ai fan: “Tra me e Vincenzo è finita” (FOTO)

Tina Cipollari di nuovo single

Dopo due anni di relazione, più delle volte a distanza, Tina Cipollari è tornata single. A comunicarlo ai follower è stata lei stessa attraverso un post condiviso sul suo account Instagram. La storica opinionista di Uomini e Donne ha fatto uno strappo alle regole parlando per la prima volta della propria vita privata.

In pratica la camp frusinate ha annunciato la fine della sua storia d’amore con il compagno Vincenzo Ferrara. Ricordiamo che quest’ultimo è un ristoratore di Firenze. Ma per quale motivo di sono lasciati?

Tina Cipollari annuncia la rottura con Vincenzo su Instagram

Postando su Instagram una sua foto in primo piano, Tina Cipollari ha fatto il seguente annuncio: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, cosi? come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata”.

La storica opinionista di Uomini e Donne ha fatto sapere ai suoi numerosi follower che tra lei e Vincenzo Ferrara è finita. Per tale ragione la vamp frusinate gradirebbe, anzi prega tutto il popolo del web e gli organi di stampa, per rispetto e serietà di non associarlo o accostarla ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella sua vita. “Grazie anticipatamente Tina Cipollari”, ha concluso l’acerrima nemica di Gemma Galgani. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Per quale motivo si sono lasciati?

Ovviamente Tina Cipollari non ha svelato il motivo della rottura con Vincenzo Ferrara. Da qualche mese, però, sul web girava voce di una crisi di coppia dovuta a Kikò Nalli, ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne. In quell’occasione, però, sia il parrucchiere romano che la stessa vamp avevano seccamente smentito ogni indiscrezione a riguardo.

Dalle parole scritte dalla frusinate si evince che l’uomo le avrebbe fatto qualcosa di irreparabile. Mesi fa l’imprenditore toscano dichiarava questo: “L’unico problema è la distanza. Durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”. Poi è arrivata la quarantena e i due si sono visti solo in videochiamata. Si parlava addirittura di nozze, ma a quanto pare la situazione è degenerata sino alla rottura.