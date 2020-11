“Flavio Briatore ha invitato in vacanza Giulia Salemi”, parla l’amica che sbugiarda la Gregoraci (VIDEO)

Due testimoni danno ragione a Giulia Salemi

Al termine e della lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso su Canale 5, Elisabetta Gregoraci ha avuto una forte discussione con Giulia Salemi dandole pure della scroccona. Ovviamente l’influencer italo-persiana non è rimasta a guardare sbotta do contro la compagna d’avventura ed etichettandola come una donna snob.

Stando alla versione data dalla soubrette calabrese, l’ex di Francesco Monte avrebbe scroccato delle cene e degli inviti al suo ex marito Flavio Briatore. Un’informazione seccamente smentita sia dal loro amico in comune Domenico Zambelli, che Raffaella Zardo. Entrambi hanno realizzato dei video sui social per appoggiare la Salemi.

La versione di Domenico Zambelli

Dopo aver sentito il botta risposta al Grande Fratello Vip 5 tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, Domenico Zambelli ha realizzato delle Storie su Instagram per difendere quest’ultima. “Volevo fare una precisazione circa il Grande Fratello Vip dove ieri sera sono stato appunto nominato più volte da Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Volevo confermare quello che ha detto Giulia. Io due anni fa ero in Sardegna ospite a casa di Flavio Briatore e spesse volte formavamo un gruppo, andavamo al Billionaire a cena dove io avevo questo tavolo e invitavo molti amici, Andrea, Cristiano, Sveva e anche Giulia”.

L’uomo ha precisato che Elisabetta e Flavio erano già separati in quel periodo. La Gregoraci è una sua cara amica, stessa cosa l’imprenditore che lo conosce dal 1995. Mentre lei da quando faceva Il Malloppo con Pupo. Mentre la Salemi la frequenta da quando ha iniziato questo lavoro, dicendo che una parte di tale successo è anche merito suo.

La versione di Raffaella Zardo

Dopo tale dichiarazione è arrivata anche quella di Raffaella Zardo. Quest’ultima ha confermato che Giulia Salemi in quella vacanza in Sardegna era in compagnia di Flavio Briatore. Attraverso delle Stories su Instagram la donna ha detto: “Io ero in Sardegna e posso confermarvi che Giulia ha detto la verità: lei è stata semplicemente invitata e ospitata da Flavio come ha ospitato anche Domenico Zambelli ed altre amiche e amici per passare qualche giorno in Sardegna”.

Poi ha precisato che l’influencer italo-persiana non è stata allontanata dalla Costa Smeralda come ha detto la Gregoraci al Grande Fratello Vip 5. “E’ stata una vacanza semplice da amici senza nessun problema e nessuna lite”, ha concluso la Zardo. Ecco la clip in questione grazie al portale Biccy.it: