GF Vip, Selvaggia Roma si sfoga con Tommaso Zorzi:” Ha provato ad uccidersi…” (VIDEO)

Selvaggia Roma apre il suo cuore al GF Vip 5

L’obiettivo principale di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5 era quello di far saltare i nervi ad Elisabetta Gregoraci. Dopo esserci riuscita egregiamente, l’influencer ha iniziato a farsi conoscere di più dai suoi compagni di viaggio, raccontando loro il suo triste passato. Qualche notte fa l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è scoppiata a piangere svelando di avere un pessimo rapporto con la donna che l’ha messa al mondo.

Inoltre ha svelato che anni fa è rimasta in trappola in Tunisia, sua Terra natia. Il giorno seguente, durante una conversazione con Tommaso Zorzi, la gieffina ha fatto un’altra confessione abbastanza delicata sulla sua vita privata. In pratica ha reso noto un gesto estremo che avrebbe fatto suo fratello. Andiamo a vedere nello specifico cosa cosa ha confessato nella casa più spiata d’Italia.

Il rapporto dell’influencer con la madre

Giovedì pomeriggio, al Grande Fratello Vip 5 Selvaggia Roma ha avuto un confronto con Tommaso Zorzi. Parlando del fratello, l’influencer ha detto che lui soffre di depressione in tutti i sensi.

“Devo dire che è stata la prima volta che mi hanno detto una cosa non brutta, di più. Lui questa estate ha avuto un brutto problema. Lui era rimasto da solo. Sai quando non vieni ascoltato, non vieni ascoltato, cerchi di lasciarti andare. Non si tratta di droga, si tratta della vita stessa. Voleva fare quella cosa. Se ha provato ad uccidersi? Em.. è. nel modo più ovvio l’ha fatto. Stava al bagno, ha cercato di farsi dei tagli”, ha confessato l’ex fidanzata di Lenticchio. (Continua dopo il video)

Selvaggia Roma e la confessione choc sul fratello

Ma non è finita qui, lo sfogo di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5 è continuato così: “La differenza, amore mio, di te e molte altre persone è che lui non è mai stato ascoltato come voleva lui realmente. Io me ne sono accorta dopo. Ho avuto un problema con mio padre. Ho lasciato andare questa cosa. Non gli ho dato retta. Io non c’ero, non mi sono mai fatta sentire”.

Poi rivolgendosi a Tommaso Zorzi gli ha detto che lui ha sua mamma e altre persone che lo vogliono bene. “A me dispiace vederti così. So che è un problema tuo e che nessuno può capirti. Per quanto tu sia intelligente, solare, spiritoso e puoi dare tanto a tante persone, hai dato tanto a me che è da poco che ti conosco e mi dispiace vederti così”, ha concluso la concorrente romana.