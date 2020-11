Sofia, ex di Temptation Island, svela gli altarini del programma: “Fanno preferenze, ecco chi entrerà al GF Vip”

Sofia è stata una concorrente di Temptation Island nell’edizione che è andata in onda a luglio 2020. La ragazza ha partecipato al programma come fidanzata di Alessandro. La loro esperienza, però, durò poco in quanto i due decisero di andare via molto presto.

Ad ogni modo, la ragazza ha deciso di intervenire su alcune vicende che riguardano dei protagonisti del reality show a cui ha preso parte ed ha portato alla luce dei comportamenti imparziali adoperati dalla dama. Inoltre, la protagonista ha anche svelato chi potrebbe entrare al GF Vip.

Le accuse di Sofia contro la produzione di Temptation island

L’influencer Deianira Marzano ha raccolto la testimonianza di Sofia, ex concorrente di Temptation Island. La ragazza è intervenuta per commentare la recente ospitata di Carlotta al Maurizio Costanzo Show. A suo avviso, la presenza della romana, in compagnia del suo fidanzato Nello, è stata del tutto inopportuna in un programma del calibro culturale quale quello del giornalista. Durante le due puntate in cui hanno presenziato, infatti, i due non sono intervenuti quasi mai, non avendo grandi argomenti.

Ebbene, Sofia ritiene che Maria De Filippi non abbia agito in modo imparziale scegliendo di dare visibilità solo ai personaggi che le stavano più simpatici. La protagonista, infatti, ha ammesso di non capire per quale motivo i concorrenti della sua edizione del reality show non sono mai stati invitati a Uomini e Donne per il solito confronto di tutte le edizioni. Questo utilizzare due pesi e due misure, dunque, per la protagonista dello sfogo è alquanto scorretto. (Continua dopo la foto)

Chi potrebbe partecipare al GF Vip

Sofia, inoltre, ha tirato in ballo anche il GF Vip e le recenti dichiarazioni di Alfonso Signorini sul fatto che entreranno anche volti provenienti da Temptation Island. Alla luce di quanto accaduto, la dama ha ammesso di non fare molta fatica ad immaginare chi possano essere i futuri concorrenti in questione. Secondo il suo punto di vista, infatti, è molto probabile che entrerà proprio Carlotta e forse Nello.

La romana, inoltre, potrebbe essere stata “raccomandata” in quanto pare conoscesse già alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Alessia Marcuzzi. Nel dettaglio, sembra addirittura che facesse parte della sua stessa agenzia. Pertanto, Sofia ha detto di essere contenta per lei se avrà successo, tuttavia, non comprende per quale motivo la produzione di Maria De Filippi decida arbitrariamente di dare più visibilità solo ad alcuni personaggi.