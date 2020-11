Il GF Vip 5 verso il doppio appuntamento, in onda il sabato sera al posto di Tu Sì Que Vales: ecco da quando

Torna il doppio appuntamento settimanale del GF Vip 5

La quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 parità lo scorso settembre ha visto la messa in onda del doppio appuntamento settimanale. A distanza di un mese e mezzo, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solamente il lunedì sera per far spazio alla seconda stagione della fiction Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Stando alle prime indiscrezioni, la doppia puntata settimanale, ovvero il lunedì e venerdì sarebbe dovuto ripartire il prossimo gennaio, ma nelle ultime ore è giunta una notizia che ha del clamoroso. Ma a quanto pare, già da metà dicembre lo storico programma targato Endmol Shine Italy tornerà due volte a settimana prendendo il posto di un noto format. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha in mente Medie gli autori del GF Vip.

Il Grande Fratello Vip 5 prende il posto di Tu Sì Que Vales

Stando ai rumors, il Grande Fratello Vip 5 non verrà trasmesso il venerdì visto che in quella serata va in onda Il Silenzio dell’acqua 2, lla fiction on Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Sembra proprio che i telespettatori di Canale 5 vedranno il secondo appuntamento il sabato sera, prendendo il posto di Tu Sì Que Vales che terminerà questa fortunata edizione il 5 dicembre 2020 con la serata dedicata al meglio di. (Continua dopo il post)

I nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia tra cui Cristiano Malgioglio

Nel frattempo, nel corso dell’appuntamento in onda lunedì 30 novembre 2020 al Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini farà entrare Cristiano Malgioglio nella casa più spiata d’Italia. Mentre la settimana seguente, ovvero il 7 dicembre faranno il loro ingresso Cinque nuovi vip, mentre gli altri cinque entreranno nella puntata di sabato 12 dicembre.

Di conseguenza, per tutto il periodo natalizio il pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo di vedere il reality show due volte a settimana. Ma il popolo del web si è chiesto come faranno gli autori a preparare due puntate nell’arco di così poco tempo. Infatti, tra quella del sabato e il lunedì c’è solo un giorno, la domenica. Riusciranno a confezionare degli appuntamenti interessanti? Una decisione che non è stata apprezzata dagli utenti che si sono lamentati sui vari social network.