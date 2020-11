Natalia Paragoni rompe il silenzio su Andrea Zelletta e poi lancia una stoccata a Giulia De Lellis (VIDEO)

Natalia Paragoni è stata raggiunta dai giornalisti del settimanale Chi è da deciso di rompere il silenzio su Andrea Zelletta. Fino a questo momento, la ragazza ha commentato pochissime volte il percorso del suo fidanzato all’interno della casa del GF Vip.

In questa occasione, però, ha affrontato svariati punti salienti e non solo. Durante l’intervista a Casa Chi, infatti, la beauty influencer ha lanciato anche una frecciatina a Giulia De Lellis. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Le parole di Natalia su Andrea Zelletta

Dopo un bel po’ di tempo, finalmente, Natalia Paragoni ha commentato il percorso di Andrea Zelletta in casa. La ragazza ha risposto alle prime domande dei giornalisti in merito alla possibile gelosia provata per il suo compagno. La giornalista, infatti, le ha chiesto se ci fosse qualche ragazza all’interno della casa che le provoca un po’ di fastidio per il modo in cui si sta relazionando con il suo fidanzato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto in modo tranquillo ed ha detto di non avere problemi al momento.

Inoltre, la ragazza ha commentato anche la notizia inerente il prolungamento del reality show ed ha detto che Andrea sicuramente rimarrà fino a quando ne avrà la possibilità. L’influencer ha dipinto il suo compagno come un ragazzo che ama vincere, pertanto, è impossibile a suo avviso che lasci il gioco di sua volontà. Successivamente, Parpiglia le ha chiesto di commentare anche le recenti dichiarazioni di Andrea in merito alla bizzarra richiesta fatta agli autori del programma.

La stoccata della Paragoni a Giulia De Lellis

Il concorrente, infatti, ha chiesto che fosse inserito un bagno senza telecamere per poter praticare autoerotismo. Natalia Paragoni ha commentato in modo divertente la questione dicendo che questa sia un’esigenza di tutti, solo che Andrea Zelletta è stato l’unico sincero a palesare la questione. Infine, è stato tirato in ballo anche l’argomento inerente il presunto astio esistente tra la coppia e Andrea Damante e Giulia De Lellis.

In più occasioni, Andrea e Natalia sono stati paragonati a loro due e sono stati accusati di essere quasi una coppia dei predecessori. La Paragoni, a quel punto, ha lanciato una stoccata alla De Lellis dicendo che lei, per svolgere il suo lavoro di beauty influencer, ha studiato quindi sa di che parla. Infine, ha chiosato dicendo che lei e il suo fidanzato siano diametralmente opposti agli altri due ex protagonisti di Uomini e Donne.