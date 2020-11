Milly Carlucci non sopporta Maria De Filippi? La verità: “Agli italiani piace dividersi, si favoleggia”

Milly Carlucci rivale di Maria De Filippi?

Lo scorso sabato su Rai Uno è andata in scena la finalissima della 15esima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo tale impegno, la padrona di casa Milly Carlucci ha realizzato una lunga intervista al portale TvBlog dove ha parlato del talent, tirando le somme su questa complicata stagione. Inoltre, la professionista abruzzese ha dato qualche spoiler su Il cantante mascherato, ma anche detto la sua sulla presunta rivalità con Maria De Filippi.

Ricordiamo che le due conduttrici si sono scontrate nei sabati sera con Ballando e l’altra con Tu sì que vales. A quel punto il giornalista le ha chiesto se prossimamente farebbe mai una trasmissione televisiva con Queen Mary. “Perché no? Dipende dal progetto. Se me lo proponessero lo valuterei con attenzione. Spesso si favoleggia di una rivalità che non c’è…Agli italiani piace dividersi in Guelfi e Ghibellini… Quindi visto il successo di entrambe continuate pure a parlarne!”, ha detto Milly.

La conduttrice difende la giuria di Ballando con le Stelle

Chi segue Ballando con le Stelle da diversi anni sa perfettamente che da tempo la produzione conferma la stessa giuria, ovvero: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. In più occasioni i giudizi che quest’ultimi danno ai concorrenti del talent show di Rai Uno sono stati contestati non solo dai partecipanti ma anche dal pubblico. Infatti, molti di loro ad ogni puntata di precipitano sui vari social network chiedendo un ricambio.

A tal proposito, Milly Carlucci ha difeso con le unghie e con i denti i giurati: “Trovatemi in giro una giuria così presente, anche odiata talvolta, ma di grande personalità e autorevolezza. Ognuno nel suo campo ha personalità e autorevolezza. È la migliore delle giuria, perché è libera e ognuno rappresenta un mondo e un punto di vista diverso”.

Milly Carlucci dà delle anticipazioni su Il cantante mascherato 2021

Intervistata da TvBlog, Milly Carlucci ha confessato che se non avesse per lavoro non avrebbe fatto la conduttrice sicuramente sarebbe diventata un architetto. Nonostante il suo desiderio iniziale, quest’ultima da ben tre decenni è una delle presentatrice più apprezzate del piccolo schermo.

Archiviata la 15esima edizione di Ballando con le Stelle, a gennaio tornerà con la seconda stagione de Il cantante mascherato. E proprio su tale format, la professionista abruzzese ha spoilerato: “In giuria mi auguro possa esserci una bella novità…ma è ancora presto”.