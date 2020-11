Guillermo Mariotto stronca Giovanni Ciacci: “Protagonista di quella sputacchiera che è il web”

Rivalità tra Giovanni Ciacci e Guillermo Mariotto

Qualche giorno fa Giovanni Ciacci ha rilasciato una lunga intervista attaccando pubblicamente Guillermo Mariotto. L’opinionista di Barbara D’Urso ha detto che lo stilista è un giudice molto arrogante e presuntuoso a Ballando con le Stelle, la cui 15esima essi è conclusa sabato scorso.

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del professionista dal pizzetto blu, il giurato ha replicato dalle pagine del magazine Nuovo. Parlando con il giornalista della rivista diretta da Riccardo Signoretti, l’uomo ha detto che il web è una sputacchiera e che l’ex volto di Detto Fatto è uno dei suoi protagonisti.

La replica dello giurato di Ballando con le Stelle

Intervistato dal periodico Nuovo, Guillermo Mariotto ha replicato così: “Io non ho mai considerato Ciacci, né ho prestato attenzione alle sue provocazioni: francamente non mi interessano perché lasciano il tempo che trovano”.

Il giurato di Ballando con le Stelle ha detto che c’è una fila lunga un chilometro di quelli che vorrebbero essere al suo posto, e lui non è certo il primo. “Comunque una cosa è certa, non perdo il mio tempo a guardare quella sputacchiera che è internet. E per quanto riguarda Ciacci penso che lui sia uno dei protagonisti di questa sputacchiera”, ha asserito lo stilista.

Quest’ultimo, inoltre, alla rivista diretta da Riccardo Signoretti ha dichiarato: “Come sarebbe Ballando con le stelle senza di me? Mi diceva sempre che tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile. Questo vale anche per Ballando, dove c’è gente che va e gente che viene”.

Le dichiarazioni di Giovanni Ciacci su Guillermo Mariotto

Ma per quale motivo Guillermo Mariotto ha sputato veleno nei confronti di Giovanni Ciacci? Tutto è partito dalle dichiarazioni che quest’ultimo ha d’atto qualche settimana fa.

Infatti, l’opinionista di Barbara D’Urso è di Ogni Mattina aveva dichiarato questo: “A me sembra che Ballando sia diventato un po’ un Mariotto Show. Penso che lui si stia prendendo troppo sul serio. Spesso parla a sproposito e non si capisce nemmeno bene quello che dice. Diciamo che è fastidioso, ma anche un po’ arrogante. Se la vogliamo dire tutta non mi è chiaro come mai sia sempre l’ultimo a votare. In questo modo può cambiare voto a seconda di quello che decidono gli altri. La Carlucci dovrebbe far votare tutti contemporaneamente così da non poter fare nulla in base alle votazioni altrui”.