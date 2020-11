Oroscopo 28 novembre 2020: novità in amore per molti segni, Leone vicini a una scelta

L’Oroscopo del 28 novembre 2020 prevede un periodo di grandi novità in campo sentimentale per molti segni. Vergine e Acquario, invece, devono prestare un po’ di attenzione

Previsioni 28 novembre da Ariete a Vergine

Ariete. Periodo molto favorevole per quanto riguarda il lavoro. Oggi potrebbero presentarsi delle occasioni in cui avrete l’opportunità di emergere, non lasciatevele scappare. Dal punto di vista emotivo, invece, apritevi di più con le persone che amate e affrontate i piccoli problemi quotidiani con maggiore serenità.

Toro. Oggi vi aspetta una giornata tendenzialmente tranquilla. Vi sentite in pace con voi stessi e con le persone che vi circondano. Sentite il bisogno di trascorrere quanto più tempo possibile in famiglia. Prendete, se potete, una pausa dal lavoro in modo da dedicarvi ai vostri affetti.

Gemelli. L’Oroscopo del 28 novembre vi invita ad essere più pratici ed intraprendenti nel lavoro. Presto potrebbero presentarsi delle nuove opportunità, ma spetterà a voi fare di tutto per farvi notare. Anche in amore è in arrivo un periodo di tranquillità, specie per coloro i quali hanno affrontato discussioni di recente.

Cancro. Periodo di grandi novità per quanto riguarda i sentimenti. Le minestre riscaldate non portano da nessuna parte, pertanto, se siete bloccati in una relazione travagliata da troppo tempo, adesso è il momento di cambiare aria. Nel lavoro, invece, ci sono buone notizie in arrivo.

Leone. In questo momento dovete cercare di agire con calma e serenità. La fretta sarà, in assoluto, la cattiva consigliera per eccellenza in questo periodo. In amore siete attanagliati da dubbi. Prendetevi un paio di giorni per riflettere su ciò che volete davvero e sul futuro di una relazione in bilico.

Vergine. Momento ancora positivo per quanto riguarda il lavoro. Coloro i quali hanno assistito ad una rinascita della propria attività in questi mesi, continueranno a godere dei frutti dell’impegno. In campo sentimentale, invece, oggi sarete particolarmente suscettibili. Non cedete alle provocazioni.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento importante per quanto riguarda le emozioni. Cercate di essere un po’ più accondiscendenti e di lasciarvi andare. In campo professionale, invece, potrebbero arrivare delle nuove proposte. Non guardate con sospetto tutto quello che vi circonda, non tutti stanno tramando contro di voi.

Scorpione. Oggi cercate di non comportarvi in modo impulsivo. Vi sentite un po’ troppo rilassati e questo potrebbe spingervi a compiere qualche azione di cui potreste pentirvi. Questo è un ottimo momento per fare un’analisi introspettiva e capire meglio quali sono le vostre intenzioni e i sentimenti.

Sagittario. I nati sotto questo segno avranno delle ottime opportunità per fare incontri interessanti in questo periodo. Se siete single, dunque, approfittate della situazione per cimentarvi in nuove relazioni. Nel lavoro, invece, avrete una certa facilità a perdere la concentrazione.

Capricorno. In questo periodo dovete vivere il cambiamento in modo decisamente positivo. L’Oroscopo del 28 novembre vi annuncia che è in arrivo un periodo di novità, specie dal punto di vista professionale. Non abbiate paura a mettervi in gioco e ad abbassate le barriere che vi eravate costruiti per difendervi.

Acquario. Cercate di essere prudenti e di evitare di esporvi troppo. Sia dal punto di vista sentimentale sia professionale sono in arrivo un po’ di turbolenze. Nel primo ambito potrebbero sorgere delle incomprensioni. Nel secondo, invece, non tutte le persone che vi circondano sono sincere.

Pesci. Momento molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi vi troverete dinanzi a delle scelte, che getteranno il giusto pepe nella vostra vita. Nel lavoro, invece, non ci sono grandi preoccupazioni. Godetevi questo momento di tranquillità.