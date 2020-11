Amici 20, anticipazioni 28 novembre 2020: un cantante eliminato e un giudizio in sospeso

La puntata di sabato 28 novembre è già stata registrata. Ecco che cosa vedremo in onda su Canale 5

Amici 20, anticipazioni: eliminato un cantante

La nuova edizione del talent è iniziata da poche settimane. I nuovi professori di Amici 20 sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa per il canto e Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini per il ballo.

Nella prima puntata hanno scelto i concorrenti della propria squadra con i quali lavoreranno nel programma ma i ragazzi devono ben difendere il proprio posto nella scuola. Possono essere sfidati o sostituiti in qualsiasi momento. Questo è quello che è successo, infatti, nella terza puntata.

La registrazione della terza puntata che andrà in onda sabato su Canale 5 alle 14.10 è già stata fatta. Grazie a Il Vicolo delle News siamo in grado di sapere che cosa è successo. Leonardo ha affrontato la sfida con Gregory voluta da Arisa e l’ha vinta mantenendo il suo posto nella scuola. In una seconda sfida che ha coinvolto, invece, il cantante Giulio, quest’ultimo ha perso ed è stato eliminato dal talent. Tutti gli altri hanno mantenuto il loro banco, ma c’è un giudizio in sospeso.

La terza puntata: giudizio sospeso per Arianna

Possiamo già dirvi che tutti gli altri concorrenti sono riusciti a difendere il proprio banco di canto e di ballo ad Amici 20 tranne una cantante. Tuttavia, Alessandra Celentano ha criticato di nuovo Rosa, la ballerina di Lorella Cuccarini. Anche con una maschera la maestra di danza classica la considera “una bella che non balla”. Rudy, invece, ha criticato molto pesantemente Kika, Evandro e Letizia, mentre ha apprezzato molto Sangiovanni.

Il prof. Rudy Zerbi è stato protagonista anche di un altro momento molto importante. Arianna si è rifiutata di cantare la cover che lui le aveva chiesto e ha cantato un suo inedito. In studio è arrivata anche la sua insegnante di canto e ha detto che con la ragazza si fa fatica a lavorare perchè non si impegna e fa tutto all’ultimo momento. Per questo motivo Rudy l’ha mandata in casetta senza riconsegnarle la maglia. Per lei il giudizio è sospeso.

Durante la puntata è intervenuto in collegamento da Los Angeles il produttore discografico Michele Canova che ha detto che nonostante abbia una preferenza per Esa, vorrebbe lavorare all’inedito di Leonardo.