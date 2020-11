Il Paradiso delle signore trama 1 dicembre: Marcello fa una confessione ad Armando e Salvatore

La trama della puntata del 1 dicembre del Paradiso delle signore rivela che Armando e Salvatore metteranno alle strette Marcello. Il giovane, dunque, si troverà a confessare la verità sul ritorno del Mantovano. Roberta, intanto, continuerà con la comunicazione ai suoi superiori circa la sua imminente partenza.

Federico, dal canto suo, continuerà ad essere profondamente arrabbiato con i suoi genitori. Grazie all’intermediazione di Vittorio, però, il giovane riuscirà almeno ad avere un confronto con Luciano. Con Silvia, invece, assumerà un atteggiamento molto più ostile.

Trama 1 dicembre: lo sfogo di Marcello

Nella puntata del 1 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Marcello sarà sempre più agitato per la questione del Mantovano. Il giovane comincerà a comportarsi in modo sospetto facendo sorgere dei dubbi ad Armando. Quest’ultimo, allora, indagherà con Salvatore per cercare di capire cosa stia nascondendo il Barbieri. Messo alle strette, quest’ultimo deciderà di confessare la verità. Marcello ammetterà che un uomo molto pericoloso, proveniente dal suo passato, è tornato per tormentarlo.

Intanto, Roberta sarà all’oscuro di tutto. La fanciulla, infatti, si mostrerà al settimo cielo in quanto felicissima di partire per Bologna insieme al suo fidanzato. La Pellegrino affronterà anche il suo capo Vittorio e gli racconterò della volontà di lasciare Milano per intraprendere una nuova avventura. Tutti i conoscenti, seppur dispiaciuti per la sua partenza, si mostreranno contenti per la nuova esperienza che l’aspetta.

Silvia incontra Federico al Paradiso delle signore

Conti, nel frattempo, parlerà anche con Federico e proverà a farlo ragionare in merito alla scoperta fatta sulla sua paternità. Dopo aver chiacchierato con il direttore dello shopping center, l’ex militare accetterà di avere un confronto con Luciano. Il giovane, però, sarà ancora molto incerto su come comportarsi con sua madre. La donna proverà ad avere un confronto con lui verso la fine della puntata del 1 dicembre del Paradiso delle signore.

Silvia si presenterà fuori le porte del magazzino e quando Federico la vedrà rimarrà di stucco e, successivamente, cambierà strada. Allo shopping center, intanto, tutto sarà pronto per la festa del Santo patrono della città, Sant’Ambrogio. Per l’occasione, Pietro e Rocco avranno il compito di realizzare un’urna a forma di arnia. Laura, invece, avrà ancora una volta l’opportunità di sfoderare le sue doti culinarie e la sua creatività preparando dei golosi dolcetti al miele. Salvatore e Armando, intanto, si attiveranno per capire in che modo poter aiutare Marcello.