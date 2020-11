Grande Fratello Vip 5: Alba Parietti sostituisce il figlio Francesco Oppini (FOTO)

Alba Parietti convincerà il figlio a rimanere al GF Vip 5?

Dallo scorso settembre Francesco Oppini è all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 come concorrente. Lunedì sera Alfonso Signorini ha comunicato a tutti gli inquilini il prolungamento del reality show di Canale 5 fino a febbraio 2021. Una notizia che il ragazzo non ha preso bene. Oltre a lui anche altri coinquilini non hanno reagito bene, una su tutte Elisabetta Gregoraci.

Quest’ultima, infatti, ha parlato con Pierpaolo Pretelli dicendogli di voler uscire per rivedere il figlio Nathan Falco. Anche Enock Barwuah e Dayane Mello stanno valutando la possibilità di mollare perché non riescono a stare lontano dai loro cari. E se Francesco opta per l’uscita, i suoi fan hanno chiesto aiuto alla madre Alba Parietti per convincerlo a rimanere nella casa più spiata d’Italia.

Alba Parietti prende il posto di Francesco nella sua concessionaria

Dopo l’appello dei follower, Alba Parietti ha preso la palla al balzo per supportare il figlio Francesco Oppini. In che modo? Condividendo sul suo profilo Instagram un post ironico. Nel post in questione, l’opinionista di Barbara D’Urso ha dichiarato di aver preso il posto del figlio nella sua concessionaria d’auto.

Ricordiamo, infatti, che il concorrente del Grande Fratello Vip 5 è un venditore di automobili. L’iniziativa della soubrette piemontese ha trovato il pieno appoggio da parte di tantissimi seguaci. Ovviamente il suo gesto è stato fatto all’oscuro del consanguineo, chissà se il diretto interessato deciderà di rimanere fino a quando vorrà il pubblico nella casa di Cinecittà. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Francesco Oppini vuole andare via per la sua fidanzata

Dopo essere venuto a conoscenza dell’allungamento del GF Vip 5, Francesco Oppini si è chiuso in bagno dove è scoppiato a piangere tra le braccia di coloro che reputa degli amici. Il gieffino avendo dei dubbi e preoccupazioni, ha detto: “Devo tornare da lei”.

Il ragazzo è assalito dai sensi di colpa verso la fidanzata ammettendo anche: “Lei ha accettato questa cosa, ed è ora che io ricambi”. Stefania ha compreso lo stato d’animo del giglio di Alba Parietti e, a quanto pare anche Tommaso Zorzi. “Mi conosco, sono arrivato, sto diventando l’ombra di me stesso”, ha ammesso Oppini.